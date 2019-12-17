Региональный проект
«Информационная инфраструктура»
Целью проекта является создание эффективной информационной структуры в Тюменской области. На основе отечественных разработок будет создана глобальная конкурентоспособная инфраструктура передачи данных. К ней подключены фельдшерско-акушерские пункты, государственные и муниципальные образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления. Разработан план мероприятий по развитию и внедрению узкополосных беспроводных сетей связи для «Интернета вещей» на территории Тюменской области. В 2021 году будет создана катастрофоустойчивая инфраструктура регионального Центра обработки данных для ключевых сфер социально-экономической деятельности. Разработана информационная система для автоматизации процесса сбора, агрегации и анализа данных для выявления очагов цифрового неравенства и принятия мер по их устранению. Всего на финансирование регионального проекта заложено 211,1 млн рублей.
Региональный проект
«Кадры для цифровой экономики»
Целью проекта является создание кадров для цифровой экономики в Тюменской области. Начато обеспечение подготовки высококвалифицированных сотрудников для предприятий новой формации. Создаются условия для обучения цифровой грамотности. Сформирована система переподготовки специалистов по ключевым компетенциям цифровой экономики, востребованным на региональном рынке труда. Обновляются образовательные программы различных уровней с учетом требований к компетенциям цифровой экономики. Культура работы в цифровой среде стимулируется конкурсами среди преподавателей, школьников и студентов. В области математики и цифровых технологий идет поиск талантов через систему образовательных площадок. Всего финансирование регионального проекта заложено на уровне 112,7 млн рублей.
Региональный проект
«Информационная безопасность»
Целью проекта является осуществление информационной безопасности в Тюменской области. Будет создана устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступная для всех. На 2021 запланировано создание региональной единой защищенной сети передачи данных для исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений. Позже пройдет внедрение механизмов централизованного управления защитой информационных систем органов власти региона от компьютерных атак. В муниципалитетах и органах государственной власти пройдет импортозамещение софта. С помощью отечественных комплексов и средств защиты информации будут подготовлены специалисты в области информационной безопасности. Заложено финансирование регионального проекта на уровне 101,2 млн рублей.
Региональный проект
«Цифровые технологии»
Целью проекта является внедрение цифровых технологий в Тюменской области. Будут создаваться «сквозные» цифровые технологии на основе отечественных разработок. Созданы благоприятные условия для деятельности компаний в сфере цифровых технологий. Финансирование регионального проекта заложено на уровне 67,2 млн рублей. Оно расписано 2021 года. Большая часть выделенных средств пришлась на 2019 год (59,9 млн рублей). Далее в рамках регионального проекта каждый год будет выделяться по 3,6 млн рублей. В правительстве Тюменской области определены ответственные кураторы, руководители и администраторы регионального проекта. Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории Тюменской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на получение поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».
Региональный проект
«Цифровое государственное управление»
Целью проекта является внедрение цифровых технологий в государственном управлении в Тюменской области. Предстоит внедрить цифровые технологии и платформенные решения для эффективного государственного управления и сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Мероприятия осуществляются в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. К 2021 году будет обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Тюменской области в соответствии с целевой моделью. Для этого не обязательно личное посещение. Используются облачные цифровой платформы обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов. В 2021 году будет внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего. Для этого используют отечественное программное обеспечение. Активно начнется внедрение системы использования биометрических данных населения. Всего на региональный проект заложено финансирование на уровне 673,2 млн рублей.