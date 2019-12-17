Целью проекта является внедрение цифровых технологий в Тюменской области. Будут создаваться «сквозные» цифровые технологии на основе отечественных разработок. Созданы благоприятные условия для деятельности компаний в сфере цифровых технологий. Финансирование регионального проекта заложено на уровне 67,2 млн рублей. Оно расписано 2021 года. Большая часть выделенных средств пришлась на 2019 год (59,9 млн рублей). Далее в рамках регионального проекта каждый год будет выделяться по 3,6 млн рублей. В правительстве Тюменской области определены ответственные кураторы, руководители и администраторы регионального проекта. Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории Тюменской области, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на получение поддержки из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».