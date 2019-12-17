Региональный проект

«Цифровое государственное управление»

Целью проекта является внедрение цифровых технологий в государственном управлении в Тюменской области. Предстоит внедрить цифровые технологии и платформенные решения для эффективного государственного управления и сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Мероприятия осуществляются в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. К 2021 году будет обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в Тюменской области в соответствии с целевой моделью. Для этого не обязательно личное посещение. Используются облачные цифровой платформы обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов. В 2021 году будет внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего. Для этого используют отечественное программное обеспечение. Активно начнется внедрение системы использования биометрических данных населения. Всего на региональный проект заложено финансирование на уровне 673,2 млн рублей.