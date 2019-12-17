Региональный проект
«Системные меры по повышению производительности труда»
Целью проекта является создание системы меры по повышению производительности труда в Тюменской области. Все это позволит повысить конкурентоспособность тюменских предприятий и эффективность системы занятости. Должна усилиться инновационная активность предприятий. Увеличивается доля инвестиций в валовом региональном продукте. Создаются и модернизируются высокотехнологичные рабочие места. Эффективные экономические кластеры должны стимулировать рост приоритетных секторов экономики. В их число входит, например, агропромышленный сектор. Реализация регионального проекта позволит подготовить квалифицированные кадры и использовать экспортный потенциал. За последние семь лет промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства Тюменской области, получившие государственную поддержку, приобрели более пяти тысяч единиц нового оборудования. Это позволило существенно нарастить производительность труда.
Региональный проект
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
Целью проекта является создание системы поддержки конкретных предприятий для повышения производительности труда в Тюменской области. Региональная власть предусмотрела меры по содействию модернизации производства и стимулированию сбыта продукции, а также по опережающему профессиональному переобучению работников. За счет средств организаций или собственных средств людей частично (34% от стоимости обучения) финансируются обучение по дополнительным профессиональным программам специалистов в образовательных организациях. Региональными нормативно-правовыми актами заложено повышение производительности труда к 2025 году на не менее чем 240 предприятиях. Проводится комплексный аудит по определению резервов роста производительности труда и формирования набора мероприятий.
Региональный проект
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
Целью проекта является поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда в Тюменской области. На местных предприятиях поддерживается текущий уровень занятости работников. Предусмотрено проведение программ по повышению квалификации и переподготовки сотрудников. Обобщаются лучшие практики. Запланированы мероприятия по повышению эффективности системы занятости. Подходы будут проработаны в ходе пилотных проектов в отдельных центрах занятости населения и масштабированы по всей Тюменской области. Предполагается, что к 2024 году удастся осуществить полноценную модернизацию центров занятости населения. Они должны стать удобной, узнаваемой и привычной гражданам структурой, с идеологией, аналогичной многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг. Финансирование регионального проекта заложено на уровне 103,5 млн рублей.