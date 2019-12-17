Региональный проект

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Целью проекта является создание системы поддержки конкретных предприятий для повышения производительности труда в Тюменской области. Региональная власть предусмотрела меры по содействию модернизации производства и стимулированию сбыта продукции, а также по опережающему профессиональному переобучению работников. За счет средств организаций или собственных средств людей частично (34% от стоимости обучения) финансируются обучение по дополнительным профессиональным программам специалистов в образовательных организациях. Региональными нормативно-правовыми актами заложено повышение производительности труда к 2025 году на не менее чем 240 предприятиях. Проводится комплексный аудит по определению резервов роста производительности труда и формирования набора мероприятий.

