Целью проекта является поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда в Тюменской области. На местных предприятиях поддерживается текущий уровень занятости работников. Предусмотрено проведение программ по повышению квалификации и переподготовки сотрудников. Обобщаются лучшие практики. Запланированы мероприятия по повышению эффективности системы занятости. Подходы будут проработаны в ходе пилотных проектов в отдельных центрах занятости населения и масштабированы по всей Тюменской области. Предполагается, что к 2024 году удастся осуществить полноценную модернизацию центров занятости населения. Они должны стать удобной, узнаваемой и привычной гражданам структурой, с идеологией, аналогичной многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг. Финансирование регионального проекта заложено на уровне 103,5 млн рублей.