Региональный проект

«Акселерация субъектов МСП»

Целью проекта является увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области. К 2024 году число людей, занятых в сферах малого и среднего предпринимательства, должно увеличится до 25 млн человек. Для этого поддержку должны получить не менее 2 770,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе активно развиваются франчайзинговые технологии. С 2010 года организуются форумы «Франчайзинг. Регионы». В Тюменской области регулярно проводятся семинары для начинающих франчайзи, а также семинары по разработке франшиз. Такая практика уже дала позитивный результат и ее будут развивать. Весь комплекс услуг по поддержке бизнесмены могут получить в центре «Мой бизнес». Обеспечен доступ малых и средних предпринимателей к экспортной поддержке. Всего на финансирование регионального проекта заложено 416,72 млн рублей.

