Региональный проект
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Целью проекта является улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области. К 2024 году должно быть обеспечено снижение административного давления на субъекты малого и среднего предпринимательства. Расширяется имущественная поддержка бизнесменов. Также созданы благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности самозанятых граждан. Таковых зарегистрировано 31 тыс. человек. Они получают консультационные и образовательные услуги. Предстоит расширить перечень видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению, при осуществлении которых установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо работать по упрощенной или патентной системе налогообложения. Срок налоговых каникул продлен до 31 декабря 2023 года. Также будет продлен мораторий на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Региональный проект
«Расширение доступа объектов МСП к фин. ресурсам, в т.ч. льготному финансированию»
Целью проекта является улучшение условий финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области. К 2024 году необходимо расширить доступ бизнес-сообщества к мерам финансовой поддержки и льготному финансированию. Увеличено число микрозаймов, поручительств до 485 и 462 единиц соответственно. Региональный проект касается не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но и индивидуальных предпринимателей. Финансирование регионального проекта заложено на уровне 360 млн рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. В органах исполнительной власти субъекта федерации определены кураторы, руководители и администраторы регионального проекта. Составлен паспорт регионального проекта.
Региональный проект
«Акселерация субъектов МСП»
Целью проекта является увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области. К 2024 году число людей, занятых в сферах малого и среднего предпринимательства, должно увеличится до 25 млн человек. Для этого поддержку должны получить не менее 2 770,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе активно развиваются франчайзинговые технологии. С 2010 года организуются форумы «Франчайзинг. Регионы». В Тюменской области регулярно проводятся семинары для начинающих франчайзи, а также семинары по разработке франшиз. Такая практика уже дала позитивный результат и ее будут развивать. Весь комплекс услуг по поддержке бизнесмены могут получить в центре «Мой бизнес». Обеспечен доступ малых и средних предпринимателей к экспортной поддержке. Всего на финансирование регионального проекта заложено 416,72 млн рублей.
Региональный проект
«Популяризация предпринимательства»
Целью проекта является популяризация предпринимательства в Тюменской области. Должен формироваться положительный образ бизнесменов среди населения. Различные категории граждан вовлекаются в малый и средний бизнес. Особый акцент делается на самозанятых. В пилотных регионах проект по вовлечению самозанятых граждан зарекомендовал себя позитивно. Необходимо создавать новые субъекты малого и среднего предпринимательства. Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства. В первую очередь положительный образ людей дела продвигается в сети. Создаются специализированные медиапроекты. Для каждой группы населения разработаны профильные образовательные программы. Всего на финансирование регионального проекта заложено 58,3 млн рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Региональный проект
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Целью проекта является создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Тюменской области. К 2024 году необходимо вовлечь в сельское хозяйство не менее двух с половиной тысяч человек. Особая ставка делается на создание субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном секторе, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Начал работу региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. Создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области. Разработан и внедрен стандарт регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Крестьянско-фермерские хозяйства получают грантовую поддержку. Число фермеров, пользующихся государственной, кредитно-гарантийной и финансовой поддержкой будет увеличено. Всего на реализацию регионального проекта заложено 396,27 млн рублей.