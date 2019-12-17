До 1944 года предпринималось несколько попыток создать субъект со столицей в Тюмени. Первые губернские учреждения переехали сюда для работы на постоянной основе еще в 1919 году, когда город оставили войска адмирала Александра Колчака. Специальным постановлением совета народных комиссаров РСФСР Тобольскую губернию переименовали в Тюменскую в марте 1920 года, а уже через три года новый субъект был ликвидирован, войдя в состав Уральской области. В течение 1934 года существовала Обско-Иртышская область с центром в Тюмени.



Когда же Тюмень официально получила в 1944 году статус, который давно оформился фактически, город стали приводить в порядок по стандартам СССР. Тюмень должна была соответствовать статусу региональной столицы советского государства. Начинается строительство детских садов и школ в соответствии с подробностями на тысячу человек населения. Для партийных функционеров прокладывают телефонную связь. Теперь уже это не «столица деревень», а мощный промышленный центр, где развивается машиностроение, металлообработка и химическая промышленность. Проводится расширение, реконструкция и модернизация уже существующих предприятий.

