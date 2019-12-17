Тенденции
Периода становления
14 августа 1944 – май 1961
Послевоенщина
В 1944 году уже было понятно, что советский народ победит в Великой Отечественной войне. Правительство СССР начало задумываться о послевоенном восстановлении страны. Во многом по этим причинам была создана Тюменская область в 1944 году путем выделения нескольких районов из Курганской и Омской областей. За Уральским хребтом нужен был плацдарм для роста новой экономики и проведения индустриализации «из руин». Таким опорным регионом стала Тюменская область.

Тюменцы в 1945 году вместе со всей страной встретили триумфальную Победу. Новообразованный регион внес колоссальный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. По сей день Тюменская область гордится именами 90 Героев Советского Союза, 90 тыс. награжденных медалью «За трудовую доблесть». Всего за годы Великой Отечественной войны 70 тыс. тюменцев получили боевые награды. Даже на Западе понимали важность новой образованной территории. В Тюменской области благодаря усилиям органов госбезопасности разоблачили группу агентов ЦРУ.


Региональные амбиции
До 1944 года предпринималось несколько попыток создать субъект со столицей в Тюмени. Первые губернские учреждения переехали сюда для работы на постоянной основе еще в 1919 году, когда город оставили войска адмирала Александра Колчака. Специальным постановлением совета народных комиссаров РСФСР Тобольскую губернию переименовали в Тюменскую в марте 1920 года, а уже через три года новый субъект был ликвидирован, войдя в состав Уральской области. В течение 1934 года существовала Обско-Иртышская область с центром в Тюмени.

Когда же Тюмень официально получила в 1944 году статус, который давно оформился фактически, город стали приводить в порядок по стандартам СССР. Тюмень должна была соответствовать статусу региональной столицы советского государства. Начинается строительство детских садов и школ в соответствии с подробностями на тысячу человек населения. Для партийных функционеров прокладывают телефонную связь. Теперь уже это не «столица деревень», а мощный промышленный центр, где развивается машиностроение, металлообработка и химическая промышленность. Проводится расширение, реконструкция и модернизация уже существующих предприятий.
Мечты
Ранее высказывались только предположения, что где-то за Уральским хребтом есть залежи нефти и газа. Еще не идет массового освоения регионов Севера, но уже есть понимание, что ценные углеводороды надо искать. По заданию союзного центра, месторождения были найдены. Энергетические ресурсы становятся опорой плановой экономики страны на годы вперед. В 1953 году открыто Березовское газовое месторождение, а в 1960 году Трехозерное нефтяное месторождение.

Бурный рост переживает сельское хозяйство. Поднимать целинные и залежные земли приезжают романтики и мечтатели со всей страны. К 1959 году количество посевных площадей увеличивается на 44 %. С 1954 по 1960 годы в Тюменской области распахано и вовлечено в оборот 720 тыс. гектаров целины. Достижения послевоенного периода позволили уверено вступить в «Эпоху нефтяных фонтанов».