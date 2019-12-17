Период становления
Руководители
14 августа 1944 – май 1961
Чубаров, Фёдор Михайлович
14 августа 1944 — сентябрь 1949
Федор Михайлович Чубаров возглавлял Тюменский областной комитет ВКП(б) с 1944 по 1949 год.

Родился Федор Чубаров в 1906 году в Луганске (УССР). В 20 лет вступил в партию, пять лет проработал на паровозостроительном заводе. С 1933 по 1938 год Федор Чубаров работает в совхозах Южной Украины заместителем, затем начальником политотделов. Затем его забирают в Москву на должность начальника отдела кадров политуправления при Наркомсовхозе. В 1941 году переводят в Кировскую область. В 1944 году Чубаров переезжает в Тюмень, его назначают первым секретарем обкома. В 1949 году его снимают с должности.

После Тюмени Федор Чубаров работает в Министерстве путей сообщения и во Внешторге, а также учится в Высшей партийной школе. Умер Федор Михайлович в 1981 году, будучи пенсионером.


Афонов Иван Ильич
сентябрь 1949 — ноябрь 1951
Иван Ильич Афонов появился на свет в Таганроге в 1905 году. Закончил Новочеркасский шахтерский институт, где обучался в 1930–1933 годах.

В довоенный период Иван Ильич занимал пост ответственного секретаря районного Комитета комсомола (с 1921 года), далее заведовал отделом районного комитета той же организации.

В конце 1920-х годов находился на должности секретаря Комитета ВКП(б) в Таганроге. Немногим позже, в начале 1930-х годов, руководил организационно-инструкторским отделом районного Комитета ВКП(б) в Северо-Кавказском крае.

В 1949 по 1951 годы возглавлял первым секретарем Тюменского обкома КПСС. Дальше его переводят в Казахстанскую ССР. Карьеру заканчивает в 1964 году в должности председателя Государственного комитета Совета министров Казахской ССР по вопросам профессионально-технического образования. С декабря 1964 года вышел на заслуженный отдых.


Горячев Фёдор Степанович
ноябрь 1951 — декабрь 1955
Фёдор Горячев — советский партийный и государственный деятель. Он занимал посты первого секретаря Тюменского, Калининского и Новосибирского обкомов КПСС. За заслуги перед страной управленца удостоили звания Героя Социалистического Труда. Благодаря ему был создан ряд научных центров.

За свою долгую карьеру Федор Горячев (24 сентября 1905 года — 9 ноября 1996 года) успел поработать на разных должностях. С 1945 года - второй секретарь тюменского обкома, с 1951 - первый секретарь. С конца 1950-х Федор Горячев возглавил Калининского обкома КПСС, а затем Новосибирский обком партии.


Косов Василий Владимирович
декабрь 1955 — май 1961
Кандидат в члены ЦК КПСС Василий Владимирович Косов стал четвертым главой Тюменского обкома КПСС в истории области.

Василий Косов родился в станице Урюпинской области войска Донского в 1910 году. После учебы устроился в баночный цех местного консервного завода, где два года работал прессовщиком, закатчиком и автоматчиком. На службе в армии командовал взводом и был политруком батальонной школы.

После демобилизации стал занимать руководящие посты на предприятиях в Свердловске. Впоследствии он становится вторым секретарем Свердловского горкома ВКП(б). В 1955 году Василий Косов становится первым секретарем Тюменского обкома КПСС. Он руководит областью в течение шести лет, после чего уходит с должности в связи с болезнью.