Период становления

Чубаров, Фёдор Михайлович

14 августа 1944 — сентябрь 1949

Федор Михайлович Чубаров возглавлял Тюменский областной комитет ВКП(б) с 1944 по 1949 год.



Родился Федор Чубаров в 1906 году в Луганске (УССР). В 20 лет вступил в партию, пять лет проработал на паровозостроительном заводе. С 1933 по 1938 год Федор Чубаров работает в совхозах Южной Украины заместителем, затем начальником политотделов. Затем его забирают в Москву на должность начальника отдела кадров политуправления при Наркомсовхозе. В 1941 году переводят в Кировскую область. В 1944 году Чубаров переезжает в Тюмень, его назначают первым секретарем обкома. В 1949 году его снимают с должности.



После Тюмени Федор Чубаров работает в Министерстве путей сообщения и во Внешторге, а также учится в Высшей партийной школе. Умер Федор Михайлович в 1981 году, будучи пенсионером.





