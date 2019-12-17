Начинает формироваться тюменская региональная идентичность. Тюменская область как один из самых успешных регионов России, осознает свой особый статус «нефтяной столицы». По инициативе Сергея Собянина начинается разработка нового генерального плана Тюмени. Документ предполагается, что в ближайшие годы город официально станет миллионником. Модернизируется аэропорт «Рощино», реконструируется автовокзал, начинается благоустройство региональной столицы. Тюмень станет одним из лидеров по такому показателю, как качество жизни.
Лучшие управленческие практики вначале проходят тестирование на передовой территории. Это новая система оплаты труда учителей и монетизация льгот. Тюмень за счет правильного позиционирования и качественного маркетинга территории становится все более привлекательной для инвесторов. В регион заходит нефтесервисная компания Schlumberger. Стартует строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода.