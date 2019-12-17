Тенденции
Периода Собянина
26 января 2001 — 14 ноября 2005
Единый бюджет
Основные нефтегазовые компании страны возвращают налог на прибыль в Тюменскую область. Новый губернатор региона Сергей Собянин добился подписания нового межрегионального соглашения по программе «Сотрудничество». Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа обязались платить в общий бюджет налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. За пять лет бюджет Тюменской области вырос с 10 млрд рублей до 110 млрд рублей.

Резкий рывок в качестве жизни и показателях социально-экономического роста в Тюменской области эксперты связывают с приходом на пост губернатора хозяйственника из Когалыма, бывшего вице-губернатора Югры и экс-председатель окружной думы Сергея Собянина. В домашний регион для победы на выборах он вернулся в качестве первого заместителя полпреда президента Уральского федерального округа.


Тюмень – лучший город Земли
Начинает формироваться тюменская региональная идентичность. Тюменская область как один из самых успешных регионов России, осознает свой особый статус «нефтяной столицы». По инициативе Сергея Собянина начинается разработка нового генерального плана Тюмени. Документ предполагается, что в ближайшие годы город официально станет миллионником. Модернизируется аэропорт «Рощино», реконструируется автовокзал, начинается благоустройство региональной столицы. Тюмень станет одним из лидеров по такому показателю, как качество жизни.

Лучшие управленческие практики вначале проходят тестирование на передовой территории. Это новая система оплаты труда учителей и монетизация льгот. Тюмень за счет правильного позиционирования и качественного маркетинга территории становится все более привлекательной для инвесторов. В регион заходит нефтесервисная компания Schlumberger. Стартует строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода.


Вертикаль власти
В качестве губернатора Тюменской области Сергей Собянин выстроил систему власти, которая не дает сбоев и по сей день. Такая последовательность позволяет каждому следующему губернатору развивать и приумножать начатое предыдущим главой региона. Собянин заложил основу для процветания Тюменской области на десятилетия вперед. Преемственность власти, понятные и общепринятые правила игры наилучшим способом влияют на состояние инвестиционного климата.

На то, что в других регионах у инвестора уходят месяцы, в работе чиновников правительства Тюменской области занимает считанные дни. По качеству государственного управления тюменские чиновники стабильно находятся в числе лидеров. Идут постоянные поиски наиболее эффективных и современных инструментов работы с населением и предпринимательским сообществом.