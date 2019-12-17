Основные нефтегазовые компании страны возвращают налог на прибыль в Тюменскую область. Новый губернатор региона Сергей Собянин добился подписания нового межрегионального соглашения по программе «Сотрудничество». Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа обязались платить в общий бюджет налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. За пять лет бюджет Тюменской области вырос с 10 млрд рублей до 110 млрд рублей.



Резкий рывок в качестве жизни и показателях социально-экономического роста в Тюменской области эксперты связывают с приходом на пост губернатора хозяйственника из Когалыма, бывшего вице-губернатора Югры и экс-председатель окружной думы Сергея Собянина. В домашний регион для победы на выборах он вернулся в качестве первого заместителя полпреда президента Уральского федерального округа.





