Период Собянина

Сергей Семёнович Собянин

26 января 2001 — 14 ноября 2005

С результатом в 52,2% голосов на выборах в губернаторы Тюменской области победил Сергей Собянин.



Прежний глава региона Леонида Рокецкий не получил даже 30% голосов в свою поддержку.



Главной своей задачей на посту губернатора Собянин видел интеграцию Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Период Сергея Собянина по праву называют эпохой расцвета Тюменской области.



Родился будущий губернатор в 1958 году в селе Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийского национального округа. Окончил механический факультет Костромского технологического института. В 1989 году получил юридическое образование. Защитил кандидатскую диссертацию. До своей победы на губернаторских выборах работал в горкоме ВЛКСМ Челябинска, руководил налоговой инспекцией Когалыма, был заместителем полпреда президента в УрФО, возглавлял парламент Ханты-Мансийского автономного округа. Губернатором стал 26 января 2001 года.