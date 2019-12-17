В этот период развиваются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Продукция уже известных заводов и фабрик Тюменской области выходит на новый уровень. Продолжается урбанизация еще совсем недавно заболоченных и заснеженных территорий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Рабочие поселки окончательно оформляются в города. За устройством и решением бытовых вопросов следуют инвестиции государства в создание социальной сферы с большим количеством школ, больниц, детских садов и учреждений культуры.



С 1981 по 1985 годы сельскохозяйственная отрасль выросла на 10,6 %. Наибольшие успехи достигнуты в промышленном птицеводстве. Производство яиц к 1985 году выросло в 3,2 раза по сравнению с 1970 годом. Овощей стали производить в 2,4 раза больше, картофеля - в 1,4 раза, мяса – в 1,3 раза.





