Тенденции
Периода освоения
18 декабря 1973 - 23 августа 1991
Объемы добычи
К середине восьмидесятых завершается эпоха больших нефтегазовых открытий. Разработка ведется на большинстве основных месторождений. Основной задачей становится освоение природных богатств Тюменской области. Постепенно наращиваются темпы добычи. В 1988 году добыто максимальное количество нефти – 405,7 тыс. тонн. К началу девяностых годов добыча газа достигает отметки в 5,8 млрд кубометров.

Растущий объем добычи полезных ископаемых сказывается на темпах социально-экономического развития Тюменской области. Основные производственные силы сдвигаются с юга региона на территорию Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Здесь окончательно формируется Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс. В семидесятые годы в рамках создания регионального топливно-энергетического комплекса введены в эксплуатацию Нижневартовский, Сургутский, Белозерный и Южно-Балыкский газоперерабатывающие заводы.


За гранью углеводорода
В этот период развиваются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Продукция уже известных заводов и фабрик Тюменской области выходит на новый уровень. Продолжается урбанизация еще совсем недавно заболоченных и заснеженных территорий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Рабочие поселки окончательно оформляются в города. За устройством и решением бытовых вопросов следуют инвестиции государства в создание социальной сферы с большим количеством школ, больниц, детских садов и учреждений культуры.

С 1981 по 1985 годы сельскохозяйственная отрасль выросла на 10,6 %. Наибольшие успехи достигнуты в промышленном птицеводстве. Производство яиц к 1985 году выросло в 3,2 раза по сравнению с 1970 годом. Овощей стали производить в 2,4 раза больше, картофеля - в 1,4 раза, мяса – в 1,3 раза.


Социальная инфраструктура
Продолжается урбанизация еще совсем недавно заболоченных и заснеженных территорий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Рабочие поселки окончательно оформляются в города. За устройством и решением бытовых вопросов следуют инвестиции государства в создание социальной сферы с большим количеством школ, больниц, детских садов и учреждений культуры. В Сургуте вступает в строй ГРЭС-1 – самая крупная в стране электростанция, использующая в качестве топлива попутный газ.

Начинавшаяся в 1944 году с пяти городов и трех поселков городского типа Тюменская область в 1986 году имеет 20 городов и 51 поселок городского типа. Доля городского населения к 1989 году достигает 76,1 %. Все это позволит региону пережить лихие девяностые годы легче, чем остальным субъектам молодого российского государства.