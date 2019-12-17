Период освоения
Руководители
18 декабря 1973 - 23 августа 1991
Богомяков Геннадий Павлович
18 декабря 1973 — 18 января 1990
Видный советский партийный деятель Геннадий Богомяков встал у руля Тюменского обкома КПСС в 1973 году.

Родился он в 1930 году в городе Тайге Кемеровской области. После окончания Томского политехнического университета стал одним из основателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Работал заместителем директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геолого-разведочного нефтяного института. С 1967 года начал карьеру по партийной линии. Тюменский обком КПСС возглавлял с 1973 по 1990 год.
Чертищев Владимир Сергеевич
26 апреля 1990 — 23 августа 1991
Владимир Чертищев стал преемником Богомякова. Он родился в 1940 году в Сретенске, в Забайкальского края. Окончил Краснодарский политехнический институт. Трудовую деятельность начинал главным механиком консервного комбината, затем был главным инженером головной нефтеперекачивающей станции Шаимского нефтепроводного управления, после был назначен начальником отдела эксплуатации Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

На партийной работе — с 1975 года. Первым секретарем Тюменского обкома КПСС был с 1990 по 1991 год, вплоть до распада СССР.