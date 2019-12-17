Период освоения

Чертищев Владимир Сергеевич

26 апреля 1990 — 23 августа 1991

Владимир Чертищев стал преемником Богомякова. Он родился в 1940 году в Сретенске, в Забайкальского края. Окончил Краснодарский политехнический институт. Трудовую деятельность начинал главным механиком консервного комбината, затем был главным инженером головной нефтеперекачивающей станции Шаимского нефтепроводного управления, после был назначен начальником отдела эксплуатации Тюменского управления магистральных нефтепроводов.



На партийной работе — с 1975 года. Первым секретарем Тюменского обкома КПСС был с 1990 по 1991 год, вплоть до распада СССР.





