Территория Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в период освоения открытых месторождений активно обрастает многочисленными рабочими поселками. Каждодневные трудовые рекорды влекут за собой развитие всей инфраструктуры севера Тюменской области. Бурятся скважины, тянутся провода и возводятся опоры линии электропередач, трубы прокладывают прямо через вечную мерзлоту и непроходимые столетние болота. Лучшие люди страны приезжали на реализацию крупнейших нефтехимических проектов, чтобы остаться здесь, создавать семьи и растить детей. Закладывается основа будущей урбанизации территории двух автономных округов. Дополнительный стимул в развитии получает и сама «нефтяная столица» страны. Закладываются крупнейшие источники тепло- и водоснабжения по всему региону. Возникают такие города, как Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск и другие.