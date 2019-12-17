Ранние находки нефти и газа и открытия месторождений лишь подтверждали теорию о богатстве полезных ископаемых на территории за Уралом. В период после 1961 года Тюменская область удивила весь мир объемами найденных запасов. Фонтаны «черного золота» били здесь чуть ли не каждый день. Уже к середине шестидесятых годов на севере Тюменской области выявлено 22 нефтяных и 23 газовых месторождения. С 1970 года начинается рост валового объема производства в топливной промышленности региона, который в итоге достигнет невероятного роста в 16,3 раза. Закладывается основа для светлого будущего всей Тюменской области и диверсификации региональной экономики, позволившей в двадцать первом веке резко повысить качество жизни в главном городе всей «матрешки». Освоение топливных ресурсов Крайнего Севера повлекло за собой создание необходимой инфраструктуры и рост человеческого капитала.