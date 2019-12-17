Тенденции
Периода нефтяных
фонтанов
6 мая 1961 - 18 декабря 1973
Новые месторождения
Ранние находки нефти и газа и открытия месторождений лишь подтверждали теорию о богатстве полезных ископаемых на территории за Уралом. В период после 1961 года Тюменская область удивила весь мир объемами найденных запасов. Фонтаны «черного золота» били здесь чуть ли не каждый день. Уже к середине шестидесятых годов на севере Тюменской области выявлено 22 нефтяных и 23 газовых месторождения. С 1970 года начинается рост валового объема производства в топливной промышленности региона, который в итоге достигнет невероятного роста в 16,3 раза. Закладывается основа для светлого будущего всей Тюменской области и диверсификации региональной экономики, позволившей в двадцать первом веке резко повысить качество жизни в главном городе всей «матрешки». Освоение топливных ресурсов Крайнего Севера повлекло за собой создание необходимой инфраструктуры и рост человеческого капитала.
Города
Территория Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в период освоения открытых месторождений активно обрастает многочисленными рабочими поселками. Каждодневные трудовые рекорды влекут за собой развитие всей инфраструктуры севера Тюменской области. Бурятся скважины, тянутся провода и возводятся опоры линии электропередач, трубы прокладывают прямо через вечную мерзлоту и непроходимые столетние болота. Лучшие люди страны приезжали на реализацию крупнейших нефтехимических проектов, чтобы остаться здесь, создавать семьи и растить детей. Закладывается основа будущей урбанизации территории двух автономных округов. Дополнительный стимул в развитии получает и сама «нефтяная столица» страны. Закладываются крупнейшие источники тепло- и водоснабжения по всему региону. Возникают такие города, как Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск и другие.
Аварии
Открытия и освоение месторождений того времени во многом заложили основу техники нефтедобычи, которой пользуются и по сей день. Правила безопасности и поведения в аварийной ситуации написаны кровью и поэтому обязательны для исполнения. Геологи и нефтяники тогда на собственном опыте учились ликвидировать чрезвычайные ситуации на скважинах. Последствия крупнейших аварий не могли устранить по шесть месяцев.

Для качественной и эффективной работы по инициативе Юрия Эрвье создали единый геологоразведочный трест, объединивший усилия разрозненных организаций геологов, геофизиков и буровиков. Планомерные геофизические исследования позволили быстро и безопасно открывать месторождения на огромных площадях. Реальные результаты дало объединение геофизических методов с геологическими. Выводы ученых немедленно проверялись бурением.