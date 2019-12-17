Период нефтяных фонтанов

Щербина Борис Евдокимович

6 мая 1961 — январь 1963, декабрь 1964 — 18 декабря 1973

6 мая 1961 года Бориса Щербину назначают первым секретарем Тюменского обкома КПСС. До этого Щербина работал в Иркутском обкоме партии, стоял у истоков нескольких «строек века» – Братской ГЭС и Ангарского нефтехимического комбината. Коллеги называли его одержимым духом новаторства лидером, от которого ожидали скорейших перемен. Надо сказать, что ожидания эти Щербина вполне оправдал, при нем нефтедобыча не просто стала развиваться в промышленных масштабах, она стала импульсом для развития Тюменского Севера: строились дороги и аэропорты, выросли многочисленные города. В 1973 году Бориса Щербину назначают министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, после чего он становится заместителем председателя Совета министров СССР. В Тюменской области он работал 12 лет, с 6 мая 1961 года