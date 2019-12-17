Целью проекта является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи в Тюменской области. Общественные проекты и инициативы получат поддержку. 20 % граждан будут вовлечены в добровольческую деятельность. 45 % молодежи займутся творческой активностью. В клубное студенческое движение войдут 70 % студентов.
В Тюменской области к 2024 году будут созданы три центра поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Организаторы добровольчества пройдут обучение. Для студентов проведут мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. На проект заложено 37,1 млн рублей.