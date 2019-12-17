Региональный проект

«Успех каждого ребенка»

Целью проекта является обеспечение к 2024 году всех детей в Тюменской области в возрасте от 5 до 18 лет условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Добиться этого удастся вовлечением 80 % детей в систему дополнительного образования. Обновляются методы и содержание всей системы. Развивается кадровый потенциал и материальная база.



В Тюменской области уже реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум». Ранняя профориентация осуществляется за счет проведения открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее». В сельских школах обновлена материально-техническая база для занятий спортом и физической культурой. Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. С 2022 года в них будет использоваться опыт фонда «Талант и успех». Всего в региональный проект заложено 365,3 млн рублей.

