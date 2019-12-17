Региональный проект
«Современная школа»
Целью проекта является вклад Тюменской области в то, чтобы к 2024 году Россия вошла в десятку лидеров по качеству общего образования. Для этого обновляется содержание и технологии преподавания общеобразовательных программ. Все участники процесса привлекаются для развития системы.

В частности, уже начато обновление программы по предмету «Технология». Материально-техническая база обновляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. В образовательных организациях Тюменской области уже внедряются примерные программы, разработанные в рамках федерального проекта. Школьники вовлекаются в сопровождение и наставничество. Доступность современного образования для жителей сельской местности и малых городов становится выше. Всего на реализацию регионального проекта заложено 18,9 млрд рублей.
Региональный проект
«Успех каждого ребенка»
Целью проекта является обеспечение к 2024 году всех детей в Тюменской области в возрасте от 5 до 18 лет условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Добиться этого удастся вовлечением 80 % детей в систему дополнительного образования. Обновляются методы и содержание всей системы. Развивается кадровый потенциал и материальная база.

В Тюменской области уже реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум». Ранняя профориентация осуществляется за счет проведения открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее». В сельских школах обновлена материально-техническая база для занятий спортом и физической культурой. Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. С 2022 года в них будет использоваться опыт фонда «Талант и успех». Всего в региональный проект заложено 365,3 млн рублей.
Региональный проект
«Поддержка семей, имеющих детей»
Целью проекта является обучение родителей в Тюменской области вопросам образования и воспитания, повышение их компетенций. В том числе, учитывается ранее развитие детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

В Тюмени предусмотрено открытие центра родительской компетентности на базе дошкольного образовательного учреждения. Уже 85 % граждан удовлетворены качеством оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Всего такую помощь получат 34 тысячи родителей. Мероприятия регионального проекта охватили все сельские районы Тюменской области. В 2019 году в рамках профильного форума провели конференцию-практикум по проблемам речи.
Региональный проект
«Цифровая образовательная среда»
Целью проекта является создание в Тюменской области условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды. Она будет обеспечивать формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. Информационно-коммуникационная инфраструктура уже обновляется. Идет подготовка кадров и создание цифровой платформы на федеральном уровне.

В основные общеобразовательные программы всех школ Тюменской области внедряется целевая модель цифровой образовательной среды. Современные цифровые технологии внедрят в 25 % школ. Все школы получат доступ к высокоскоростному интернету. 100 Мб/с – скорость соединения для городских школ, 50 Мб/с – для сельских школ и поселков городского типа.

90 % школьников должны иметь цифровой образовательной профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 30 тыс. педагогов пройдут курсы повышения квалификации. На региональный проект заложено 85,9 млн рублей.


Региональный проект
«Учитель будущего»
Целью проекта является внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в Тюменской области. Не менее 50 % учителей должны стать участником проекта. 75 % тюменских учителей вошли в национальную систему профессионального роста. Еще 70 % в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. 25 % тюменских учителей добровольно проходят через независимую оценку профессиональной квалификации. Непрерывное образование позволит 75 % преподавателей повысить свою квалификацию. В планах региональной власти построить три центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и один центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Всего на региональный проект заложено 88,8 млн рублей.
Региональный проект
«Повышение конкурентоспособности профессионального образования»
Целью проекта является модернизация профессионального образования в Тюменской области. Уже внедряются адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы. К 2024 году ими будут охвачены все организации профессионального образования в Тюменской области. Региону предстоит внести свой вклад во вхождение России к 2024 году в число десяти ведущих стран по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов.

В Тюменской области планируется создание шести центров опережающей профессиональной подготовки на базе лучших профессиональных образовательных организаций. По стандартам Ворлдскиллс внедряется обучение по наиболее востребованным специальностям. В 70 % профессиональных образовательных организаций Тюменской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями. В проект заложено 144,4 млн рублей.


Региональный проект
«Социальная активность»
Целью проекта является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи в Тюменской области. Общественные проекты и инициативы получат поддержку. 20 % граждан будут вовлечены в добровольческую деятельность. 45 % молодежи займутся творческой активностью. В клубное студенческое движение войдут 70 % студентов.

В Тюменской области к 2024 году будут созданы три центра поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Организаторы добровольчества пройдут обучение. Для студентов проведут мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. На проект заложено 37,1 млн рублей.