По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора разрабатывается новая экономическая программа региона. Она позволит и в будущем Тюменской области оставаться на лидирующих позициях. Ожидается, что новый документ презентуют уже весной. Основной его идеей станет ориентация вложений средств на внутреннем развитии территории.



Власть не уходит от ответа. О существующих проблемах должно говорить само предпринимательское сообщество. Количество таких форумов увеличивается. По их итогам правительство Тюменской области корректирует свои действия. Все это делается для дальнейшего улучшения инвестиционного климата. Одним из основных принципов становится не деловой человек для государства, а государство для делового человека. «Новый курс» будет учитывать все актуальные тенденции и механизмы.





