Тенденции
Эпохи Моора
29 мая 2018 – по настоящее время
Оплот стабильности
Опытный управленец Александр Моор продолжает стабильный курс двух предыдущих губернаторов Тюменской области. Все лучшие практики сохраняются и преумножаются. Качество государственного управления в региональном правительстве остается на прежнем высоком уровне. Моор добивается подписания нового трехстороннего соглашения с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Кадровые перестановки в органах исполнительной власти, если и происходят, то делаются точечно и эффективно, не нарушая баланса системы.

Как бывший мэр Тюмени Александр Моор знает особенности работы на муниципальном уровне, поэтому в региональной столице в администрации была оставлена команда компетентных преемников. Сохраняется особое внимание к региону министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева.




Новый курс
По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора разрабатывается новая экономическая программа региона. Она позволит и в будущем Тюменской области оставаться на лидирующих позициях. Ожидается, что новый документ презентуют уже весной. Основной его идеей станет ориентация вложений средств на внутреннем развитии территории.

Власть не уходит от ответа. О существующих проблемах должно говорить само предпринимательское сообщество. Количество таких форумов увеличивается. По их итогам правительство Тюменской области корректирует свои действия. Все это делается для дальнейшего улучшения инвестиционного климата. Одним из основных принципов становится не деловой человек для государства, а государство для делового человека. «Новый курс» будет учитывать все актуальные тенденции и механизмы.


Социальные гарантии
При сохранении темпов экономического роста, правительство Тюменской области не забывает об увеличении мер социальной поддержки населения. Не только об улучшении инвестиционного климата и собственных ключевых показателях эффективности думают местные чиновники. По инициативе губернатора Александра Моора увеличивается сумма регионального материнского капитала. Платить по 150 тыс. рублей начнут уже за первого рожденного ребенка. При этом для семей студентов сделано исключение по необходимому количеству лет, прожитых на территории Тюменской области. По-прежнему сохраняются высокие стандарты создания комфортной среды и предоставления медицинских услуг.

Тюменская область стала первым российским регионом, где решили вопрос с созданием межрегионального научно-образовательного центра. Начинает развиваться медицинский туризм. Система здравоохранения Тюменской области уже достигла такого уровня, что сюда приезжают лечиться не только из российских регионов, но и из-за рубежа.