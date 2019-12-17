При сохранении темпов экономического роста, правительство Тюменской области не забывает об увеличении мер социальной поддержки населения. Не только об улучшении инвестиционного климата и собственных ключевых показателях эффективности думают местные чиновники. По инициативе губернатора Александра Моора увеличивается сумма регионального материнского капитала. Платить по 150 тыс. рублей начнут уже за первого рожденного ребенка. При этом для семей студентов сделано исключение по необходимому количеству лет, прожитых на территории Тюменской области. По-прежнему сохраняются высокие стандарты создания комфортной среды и предоставления медицинских услуг.
Тюменская область стала первым российским регионом, где решили вопрос с созданием межрегионального научно-образовательного центра. Начинает развиваться медицинский туризм. Система здравоохранения Тюменской области уже достигла такого уровня, что сюда приезжают лечиться не только из российских регионов, но и из-за рубежа.