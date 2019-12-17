Александр Викторович Моор

14 сентября 2018 - по настоящее время

По итогам обработки 100% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор набрал 65,86% голосов в свою поддержку.



Кандидатура бывшего главы Тюмени была предложена партией «Единая Россия».



Александр Викторович родился 6 января 1974 г. в поселке Березняки Тюменского района, Тюменской области. И вся его трудовая биография связана с родным краем. Высшее образование будущий глава региона получил в стенах Тюменского государственного университета.



Опыт работы в банковском секторе и управленческая работа в администрации области и города стали основой для успешной карьеры, пик которой пришёлся на 2011 год. Тогда депутаты Тюменской городской Думы единогласно выбрали Александра Моора на должность главы администрации Тюмени.



За семь лет на посту градоначальника Моор модернизировал систему коммунальной инфраструктуры, сократил показатели безработицы, поднял оборот розничной торговли, продолжил мероприятия по повышению доступности и качества медицинских услуг для населения.





