Региональный проект

«Экспорт продукции АПК»

Целью проекта является увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса в Тюменской области. К 2024 году он должен достичь 28,4 млн долларов США. В 2019 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 15 млн долларов США. Уже в следующем году должна быть преодолена планка в 17 млн долларов США. План на 2020 год – 20 млн долларов США. Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции будут наращиваться постепенно. По данным Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России, в 2019 году только с января по март объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области составил 3,222 млн долларов США. Региональный проект был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.