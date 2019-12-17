Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»
Целью проекта является увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса в Тюменской области. К 2024 году он должен достичь 28,4 млн долларов США. В 2019 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 15 млн долларов США. Уже в следующем году должна быть преодолена планка в 17 млн долларов США. План на 2020 год – 20 млн долларов США. Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции будут наращиваться постепенно. По данным Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России, в 2019 году только с января по март объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области составил 3,222 млн долларов США. Региональный проект был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Региональный проект
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
Целью проекта является внедрение системных мер по развитию международной кооперации и экспорта в Тюменской области. Должна быть создана благоприятная регуляторная среда. Административная нагрузка снижается. Совершенствуются механизмы стимулирования экспортной деятельности. В Тюменской области уже внедрен региональный экспортный стандарт 2.0. Местные компании получили премиальный статус на крупнейших электронных площадках мира. Центр поддержки экспорта проводит мероприятия по бесплатному размещению на Alibaba, All.biz и GRT сроком на один календарный год. Особой популярностью на международном рынке пользуются производители аэрозолей, масла и экологически чистых продуктов. Всего услугой собирались воспользоваться 49 компаний, но эксперты отобрали только самые перспективные из них.