Тенденции
Лихого периода
1991 - 2001
Время свобод
Государственная идеология уходит в прошлое. Оставшись без ценностных ориентиров и руководящей роли партии, многие теряются в стремительно изменившейся реальности. Новые государственные институты еще не работали. Судьбу целых регионов решали конкретные политики. Президент России Борис Ельцин симпатизировал Тюмени. Здесь работал и состоялся как управленец его премьер-министр Виктор Черномырдин. Недра Тюменской области научили главу правительства тому, как надо обращаться с богатствами страны. Регион получил право 10 % от продажи нефти оставлять себе.

В сельском хозяйстве в этот период практически оказалось уничтожено овцеводство. С 1991 по 2000 год поголовье овец и коз сократилось в 2,4 раза, производство шерсти рухнуло в 3,8 раза. Более чем в два раза сократилось поголовье крупного рогатого скота. Количество посевных площадей сократилось на 28 %. Производство мяса снизилось на 38 %, молока - на 36 %. Кризисные явления в сельском хозяйстве не удалось преодолеть вплоть до начала двадцать первого века.


Потеря бюджета
Финальным аккордом приватизации становится переезд частных компаний в Москву и Санкт-Петербург. Дела, находясь в одной из столиц, вести проще. Нефть добывается в Тюменской области, а налоги платятся в бюджеты городов федерального значения. Из-за радикальной экономической реформы промышленное производство падает вплоть до 1994 года. Стабилизировать ситуацию удается к середине девяностых годов. Уверенный рост начинается только к 1999 году.

Эпоха стабильного роста для Тюменской области начинается со сменой губернатора, пришедшего с Севера. Устанавливается верховенство закона, заканчивается период рейдерства, политических и экономических заказных убийств, когда мэра города или прокурора могли убить из-за передела сфер влияния. Территория готовится к рывку в развитии и качестве жизни.


Приватизация
Государственное имущество, которое создавалось усилиями миллионов людей, переходит в частные руки. На активах в Тюменской области зарождаются компании, ставшие гордостью и опорой государства. В следующие двадцать лет эти гиганты взвалят на свои плечи колоссальную социальную ответственность за своих сотрудников, членов их семей и людей, проживающих на территории присутствия компаний. Понятие российский социально ответственный бизнес появляется именно в регионах «тюменской матрешки».

Передел сфер влияния между криминальными структурами влечет за собой огромное количество уголовных и экономических преступлений. Убийства мэров городов в Тюменской области и покушения на высокопоставленных принципиальных правоохранителей становятся обыденностью. СМИ о подобных случаях, смакуя подробности, сообщали едва ли не каждый день.