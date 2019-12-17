Государственная идеология уходит в прошлое. Оставшись без ценностных ориентиров и руководящей роли партии, многие теряются в стремительно изменившейся реальности. Новые государственные институты еще не работали. Судьбу целых регионов решали конкретные политики. Президент России Борис Ельцин симпатизировал Тюмени. Здесь работал и состоялся как управленец его премьер-министр Виктор Черномырдин. Недра Тюменской области научили главу правительства тому, как надо обращаться с богатствами страны. Регион получил право 10 % от продажи нефти оставлять себе.



В сельском хозяйстве в этот период практически оказалось уничтожено овцеводство. С 1991 по 2000 год поголовье овец и коз сократилось в 2,4 раза, производство шерсти рухнуло в 3,8 раза. Более чем в два раза сократилось поголовье крупного рогатого скота. Количество посевных площадей сократилось на 28 %. Производство мяса снизилось на 38 %, молока - на 36 %. Кризисные явления в сельском хозяйстве не удалось преодолеть вплоть до начала двадцать первого века.





