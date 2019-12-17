Финальным аккордом приватизации становится переезд частных компаний в Москву и Санкт-Петербург. Дела, находясь в одной из столиц, вести проще. Нефть добывается в Тюменской области, а налоги платятся в бюджеты городов федерального значения. Из-за радикальной экономической реформы промышленное производство падает вплоть до 1994 года. Стабилизировать ситуацию удается к середине девяностых годов. Уверенный рост начинается только к 1999 году.
Эпоха стабильного роста для Тюменской области начинается со сменой губернатора, пришедшего с Севера. Устанавливается верховенство закона, заканчивается период рейдерства, политических и экономических заказных убийств, когда мэра города или прокурора могли убить из-за передела сфер влияния. Территория готовится к рывку в развитии и качестве жизни.