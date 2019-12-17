Лихой период

Рокецкий Леонид Юлианович

Глава администрации Тюменской области (1993–1996 гг.) Губернатор Тюменской области (1997–2001 гг.)

Леонида Юлиановича Рокецкого с Тюменью связывает многое. В 1990 году его избрали председателем Тюменского облисполкома. В ноябре 1991 года он уже первый заместитель главы Администрации Тюменской области. В 1993 году Рокецкий сам становится главой областной администрации. В 1997 году его избирают губернатором Тюменской области. Свой пост он покидает в 2001 году. В общей сложности он управлял областью почти 10 лет, а его преемником стал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.



Родился Леонид Рокецкий в УССР, в Тернопольской области. После окончания техникума работал киномехаником в родном селе, откуда и был призван в армию в 1962 году. После армии решил продолжить обучение, поступил в львовский политех на инженера-электромеханика. После окончания учебы поехал в Сургут, где прошел все ступени карьеры: от мастера участка до управляющего трестом «Сургутгазстрой».





