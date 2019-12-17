Лихой период
Руководители
1991-2001 гг.
Шафраник Юрий Константинович
1991–1993 гг.
Первым губернатор Тюменской области. Юрий Шафраник — уроженец тюменской земли, родился в селе Карасуль Ишимского района, родители были крестьянами. Получил два высших образования в Индустриальном университете по специальностям инженера-электрика и горного инженера по технологии разработки нефтяных и газовых месторождений.

На «Нижневартовскнефтегазе» прошел путь от слесаря-механика до заведующего лабораторией. В 1980 году устроился в «Урьевнефть», где стал начальником НГДУ. С 1987 по 1990 год руководил предприятием «Лангепаснефтегаз».

В апреле 1990 года Юрий Шафраник был избран председателем тюменского областного Совета народных депутатов. Когда в Москве случился августовский переворот 1991 года, он занял сторону Бориса Ельцина. В сентябре 1991 года президент РСФСР Ельцин назначил Шафраника главой Администрации Тюменской области.

Шафраник руководил областью до 12 января 1993 года. Переведен в Москву министром топлива и энергетики. Спустя три года подал в отставку из-за неприятия высоких темпов приватизации нефтяных компаний страны и залоговых аукционов. С 2002 года является председателем Совета Союза нефтегазопромышленников России.
Рокецкий Леонид Юлианович
Глава администрации Тюменской области (1993–1996 гг.) Губернатор Тюменской области (1997–2001 гг.)
Леонида Юлиановича Рокецкого с Тюменью связывает многое. В 1990 году его избрали председателем Тюменского облисполкома. В ноябре 1991 года он уже первый заместитель главы Администрации Тюменской области. В 1993 году Рокецкий сам становится главой областной администрации. В 1997 году его избирают губернатором Тюменской области. Свой пост он покидает в 2001 году. В общей сложности он управлял областью почти 10 лет, а его преемником стал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Родился Леонид Рокецкий в УССР, в Тернопольской области. После окончания техникума работал киномехаником в родном селе, откуда и был призван в армию в 1962 году. После армии решил продолжить обучение, поступил в львовский политех на инженера-электромеханика. После окончания учебы поехал в Сургут, где прошел все ступени карьеры: от мастера участка до управляющего трестом «Сургутгазстрой».