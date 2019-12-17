Региональный проект

«Творческие люди»

Целью проекта является развитие и поддержка творческой инициативы в Тюменской области. К 2024 году количество людей, вовлеченных в культурную деятельность, должно увеличится. Для этого обеспечено участие представителей Тюменской области в молодежных музыкальных конкурсах федерального уровня. Ежегодно в регионе будет проводится не менее пяти молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей. Любительские творческие коллективы получают грантовую поддержку. Ежегодно в Тюменской области будут проводить не мене трех фестивалей и конкурсов для детей и молодежи всех жанров. Всего запланировано 18 таких мероприятий.



На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации «культурные» кадры пройдут переподготовку. Тюменцы приняли активное участие в проекте «Волонтеры культуры». На реализацию проектов были выданы гранты. До 2024 году региональная власть выделит не менее шести грантов для некоммерческих организаций на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Ожидается проведение 12 выставок федеральных и региональных музеев. Всего на реализацию регионального проекта закладывают 61 млн рублей.

