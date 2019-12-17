Региональный проект
«Культурная среда»
Целью проекта является развитие культурной среды в Тюменской области. К 2024 году должна увеличится посещаемость учреждений культуры. Для этого создается современная инфраструктура для творческой самореализации и досуга населения. Детские школы искусств и музыкальные училища получают новые инструменты, оборудование и учебные материалы. В сельской местности проводится ремонт, реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений. В Ишиме будет построен центр культурного развития. Для обслуживания селян приобретаются передвижные многофункциональные культурные центры. По модельному стандарту уже переоснащены муниципальные библиотеки. На реализацию регионального проекта заложено более 1,5 млрд рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.


Региональный проект
«Творческие люди»
Целью проекта является развитие и поддержка творческой инициативы в Тюменской области. К 2024 году количество людей, вовлеченных в культурную деятельность, должно увеличится. Для этого обеспечено участие представителей Тюменской области в молодежных музыкальных конкурсах федерального уровня. Ежегодно в регионе будет проводится не менее пяти молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей. Любительские творческие коллективы получают грантовую поддержку. Ежегодно в Тюменской области будут проводить не мене трех фестивалей и конкурсов для детей и молодежи всех жанров. Всего запланировано 18 таких мероприятий.

На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации «культурные» кадры пройдут переподготовку. Тюменцы приняли активное участие в проекте «Волонтеры культуры». На реализацию проектов были выданы гранты. До 2024 году региональная власть выделит не менее шести грантов для некоммерческих организаций на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Ожидается проведение 12 выставок федеральных и региональных музеев. Всего на реализацию регионального проекта закладывают 61 млн рублей.
Региональный проект
«Цифровая культура»
Целью проекта является развитие цифровых технологий в сфере культуры в Тюменской области. В пять раз должно увеличится обращение к цифровым ресурсам в сфере культуры. Для этого создадут пять виртуальных концертных залов и 18 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

Уже организованы онлайн-трансляции культурных мероприятий в сети. По экспозициям и выставочным проектам созданы мультимедиа-гиды. До 2021 года в Тюменской области будут оцифрованы 52 издания, являющихся книжными памятниками из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и переданы в Национальную электронную библиотеку. Всего на реализацию регионального проекта заложено более 2,4 млн рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.