Целью проекта является развитие культурной среды в Тюменской области. К 2024 году должна увеличится посещаемость учреждений культуры. Для этого создается современная инфраструктура для творческой самореализации и досуга населения. Детские школы искусств и музыкальные училища получают новые инструменты, оборудование и учебные материалы. В сельской местности проводится ремонт, реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений. В Ишиме будет построен центр культурного развития. Для обслуживания селян приобретаются передвижные многофункциональные культурные центры. По модельному стандарту уже переоснащены муниципальные библиотеки. На реализацию регионального проекта заложено более 1,5 млрд рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.