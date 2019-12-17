Тюменская область становится пилотной территорией для отработки будущих реформ федерального уровня. Впервые в стране именно здесь водят новую систему оплаты труда педагогов и проводят монетизацию льгот (люди получают реальные деньги, на которые они могут купить любые лекарства в аптеке из наличия). Качество государственного управления в Тюменской области остается одним из лучших в стране. В региональное правительство приезжают из других областей и краев перенимать передовой опыт.



Нефтяные сверхдоходы вкладывались в развитие и создание новых высокотехнологичных отраслей. Губернатор стал строителем новой и сытой жизни. При нем построили крупнейшие предприятия, и область вышла в лидеры по темпам ввода жилья на душу населения. Глава региона заслужил репутацию уверенного и эффективного созидателя, что затем позволило ему занять пост федерального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.





