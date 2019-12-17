Тенденции
Эры Якушева
24 ноября 2005 — 18 мая 2018
Прорыв в развитии региона
Новому губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву после отъезда Сергея Собянина в Москву достался регион со стабильно набранным ходом. Якушев продолжил начинания своего предшественника и сумел нарастить темпы социально-экономического развития. Вся «тюменская матрешка» под его руководством совершила прорыв в качестве жизни. Комфортная городская среда задолго до запуска национального проекта на федеральном уровне становится обыденностью для тюменцев.

Субъект выходит в число лучших по всей стране. Во многом, этому способствовал управленческий опыт Владимира Якушева. До губернаторства он успел поработать в частном секторе на руководящих должностях и стать мэром Тюмени. Лучшие практики он продолжает применять в своей работе. Ведется активная работа по диверсификации экономики.


Пилотная территория
Тюменская область становится пилотной территорией для отработки будущих реформ федерального уровня. Впервые в стране именно здесь водят новую систему оплаты труда педагогов и проводят монетизацию льгот (люди получают реальные деньги, на которые они могут купить любые лекарства в аптеке из наличия). Качество государственного управления в Тюменской области остается одним из лучших в стране. В региональное правительство приезжают из других областей и краев перенимать передовой опыт.

Нефтяные сверхдоходы вкладывались в развитие и создание новых высокотехнологичных отраслей. Губернатор стал строителем новой и сытой жизни. При нем построили крупнейшие предприятия, и область вышла в лидеры по темпам ввода жилья на душу населения. Глава региона заслужил репутацию уверенного и эффективного созидателя, что затем позволило ему занять пост федерального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.


Губернатор-строитель
Тюменские дороги вызывают зависть у жителей соседних регионов. Губернатор Владимир Якушев сумел вывести на новый уровень качество улично-дорожной сети. Якушев построил несколько крупных спортивных объектов. Ежегодно вводились в эксплуатацию школы, детские сады и объекты здравоохранения. Улучшение инфраструктуры и качества жизни для тюменцев стало обыденностью.

При Якушеве дали старт работе печи металлургического завода по производству сортового проката «Электросталь Тюмени». Тюменская площадка увеличила долю реализации продукции черной металлургии в общем объеме продаж «УГМК-Холдинга» до 13 %. В том же 2013 году в Ялуторовске построили завод Danone. На тот момент это была вторая по величине после США инвестиция компании в конкретный объект.

По инициативе губернатора-строителя в январе 2017 года завершили очередную реконструкцию аэропорта «Рощино». Увеличенные возможности воздушной гавани позволили сделать доступными цены на авиабилеты и пригласить большее количество авиакомпаний. Тюмень превратилась в мощный транспортно-логистический узел. Аэропорт теперь готов принимать до пяти миллионов пассажиров в год.