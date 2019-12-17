Эра Якушева

Якушев Владимир Владимирович



24 ноября 2005 — 18 мая 2018

Тюменская областная дума утвердила в должности главы региона Владимира Владимировича Якушева.



Родился Владимир Якушев 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске Башкирской АССР. Будучи первоклассником, с родителями переехал в г. Надым Ямало-Ненецкого автономный округа.



В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "правоведение", а в 1997 году получил там же второе высшее образование по специальности "финансы и кредит".



В 2001 году Владимир Владимирович перешел на работу в администрацию Тюменской области. Официальное вступиле в должность губернатора области состоялось 28 ноября 2005 года. На своем посту Владимир Якушев сменил прежнего губернатора Сергея Собянина, назначенного к тому времени руководителем Администрации Президента РФ.



Сергей Собянин передал своему преемнику успено развитый по большинству экономических показателей регион, Владимир Якушев не подвел и много лет проявлял себя как эффективный управленец. Поэтому избирался на должность губернатора еще дважды, в 2010 и 2014 годах.





