Целью проекта является сохранение лесов в Тюменской области. Он реализуется департаментом лесного комплекса региона. К 2024 году должен быть обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %. По состоянию на 2018 год этот показатель в Тюменской области составляет 62,3 %. Только в 2019 году финансирование проекта составило 389,7 млн рублей. Заключено 45 контрактов на поставку лесопожарной техники и оборудования, лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 201,3 млн руб. Это тракторы колесные и гусеничные, автоцистерны, автомобили грузопассажирские бортовые, 167 единиц лесопожарного оборудования – воздуходувки ранцевые с емкостью для воды, мотопомпы, установки противопожарные высокого давления, пилы, резервуары для воды и пр.
Только в 2019 года плановые объемы лесовосстановления и лесоразведения составляют 7,0 тыс. гектаров. Финансирование регионального проекта составит 2,6 млрд рублей.