Региональный проект
«Чистая страна»
Целью проекта является эффективное обращение с отходами производства и потребления в Тюменской области. Должны быть ликвидированы все выявленные до 1 января 2018 года несанкционированные свалки на территории городов. В рамках проекта «Чистая страна» к 2024 году предстоит рекультивировать земельный участок площадью 41,5 гектаров. Там расположена свалка отходов на девятом километре Велижанского тракта города Тюмени. Всего на финансирование регионального проекта заложено более 109 млн рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. В органах исполнительной власти субъекта федерации определены кураторы, руководители и администраторы регионального проекта. Документы были утверждены еще в декабре 2018 года. Всю работу координирует департамент недропользования и экологии Тюменской области.
Региональный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
Целью проекта является проведение мусорной реформы в Тюменской области. Обращение с отходами производства и потребления в регионе должно стать эффективным. Для этого разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году доля твердых коммунальных отходов, которые отправляются на утилизацию должно достичь 38,2 %. Обработка твердых коммунальных отходов составит 93,2 %. Предстоит построить и ввести в эксплуатацию три мусорно-сортировочных заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Общая мощность сортировки мусора составит 415 тонн в год. Мусороперегрузочная станция строится в Ялуторовске. На финансирование регионального проекта заложено более 1 млрд рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Региональный проект
«Чистая вода»
Целью проекта является снабжение чистой водой населения в Тюменской области. Качество питьевой воды должно улучшиться. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки региона на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности. К 2024 году необходимо обеспечить качественной питьевой водой 99 % городского населения Тюменской области. Финансирование регионального проекта составит более 12 млрд рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. В органах исполнительной власти субъекта федерации определены кураторы, руководители и администраторы регионального проекта. В 2020 году выделят средства на расширение водоочистных сооружений в селе Вагай. Об этом заявил губернатор Александр Моор в ходе рабочей поездки в Вагайский район.
Региональный проект
«Сохранение уникальных водных объектов»
Целью проекта является сохранение уникальных водных объектов в Тюменской области. Это осуществляется за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек. Берега рек и озер очищаются от мусора регулярно. Всего на финансирование регионального проекта заложено 682,2 млн рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. В органах исполнительной власти субъекта федерации определены кураторы, руководители и администраторы регионального проекта. В рамках акции «Вода России», по предварительным данным, уже проведено более 200 субботников, в результате которых очищены от мусора берега водных объектов протяженностью 257 километров. В Тюменской области в мероприятиях марафона «Чистые берега Урала» приняли активное участие жители Ярковского, Тюменского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского муниципальных районов.
Региональный проект
«Сохранение лесов»
Целью проекта является сохранение лесов в Тюменской области. Он реализуется департаментом лесного комплекса региона. К 2024 году должен быть обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %. По состоянию на 2018 год этот показатель в Тюменской области составляет 62,3 %. Только в 2019 году финансирование проекта составило 389,7 млн рублей. Заключено 45 контрактов на поставку лесопожарной техники и оборудования, лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 201,3 млн руб. Это тракторы колесные и гусеничные, автоцистерны, автомобили грузопассажирские бортовые, 167 единиц лесопожарного оборудования – воздуходувки ранцевые с емкостью для воды, мотопомпы, установки противопожарные высокого давления, пилы, резервуары для воды и пр.

Только в 2019 года плановые объемы лесовосстановления и лесоразведения составляют 7,0 тыс. гектаров. Финансирование регионального проекта составит 2,6 млрд рублей.