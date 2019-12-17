Региональный проект

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Целью проекта является проведение мусорной реформы в Тюменской области. Обращение с отходами производства и потребления в регионе должно стать эффективным. Для этого разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году доля твердых коммунальных отходов, которые отправляются на утилизацию должно достичь 38,2 %. Обработка твердых коммунальных отходов составит 93,2 %. Предстоит построить и ввести в эксплуатацию три мусорно-сортировочных заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Общая мощность сортировки мусора составит 415 тонн в год. Мусороперегрузочная станция строится в Ялуторовске. На финансирование регионального проекта заложено более 1 млрд рублей. Он был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

