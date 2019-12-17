Целью проекта является развитие улично-дорожной сети в Тюменской области. К 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна увеличится до 50 %. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, должна снизится на 10 %. Развитие дорожной сети является основой для улучшения социальной инфраструктуры региона. В два раза уменьшится количество очагов аварийности. В крупнейших городских агломерациях до 85 % доведут долю автомобильных дорог, соответствующих нормативу. В Тюменской области уже определены участки автомобильных дорог, которые необходимо отремонтировать или реконструировать. Это же касается Тюменской городской агломерации. На региональный проект заложено более 11,2 млрд рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.