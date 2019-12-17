Региональный проект
«Дорожная сеть»
Целью проекта является развитие улично-дорожной сети в Тюменской области. К 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна увеличится до 50 %. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, должна снизится на 10 %. Развитие дорожной сети является основой для улучшения социальной инфраструктуры региона. В два раза уменьшится количество очагов аварийности. В крупнейших городских агломерациях до 85 % доведут долю автомобильных дорог, соответствующих нормативу. В Тюменской области уже определены участки автомобильных дорог, которые необходимо отремонтировать или реконструировать. Это же касается Тюменской городской агломерации. На региональный проект заложено более 11,2 млрд рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Региональный проект
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Целью проекта является развитие дорожного хозяйства в Тюменской области. Должны быть созданы благоприятные условия для жизнедеятельности населения. Совершенствуются производственная и социальная инфраструктуры. Транспортная сфера должна стать современной и эффективной. Обеспечивается ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. При этом особый акцент сделан на безопасности дорожного движения. До 2024 года смонтируют пункты автоматического весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. На дорогах станет больше стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это позволит предупредить нарушения ПДД на особо аварийных участках. Региональный проект был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Региональный проект
«Безопасность дорожного движения»
Целью проекта является безопасность дорожного движения в Тюменской области. К 2024 году смертность на дорогах должна снизится в три с половиной раза. Допустимым уровнем является четыре человека на сто тысяч населения. На 2021 год запланировано приобретение для медицинских организаций хроматографов для выявления состояния опьянения у водителей. В 2021 году медики получат автомобили скорой помощи класса С для оказания помощи пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Дети и молодежь активно вовлекаются в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения. Всего на реализацию регионального проекта заложено более 1 млн рублей.