Региональный проект

«Безопасность дорожного движения»

Целью проекта является безопасность дорожного движения в Тюменской области. К 2024 году смертность на дорогах должна снизится в три с половиной раза. Допустимым уровнем является четыре человека на сто тысяч населения. На 2021 год запланировано приобретение для медицинских организаций хроматографов для выявления состояния опьянения у водителей. В 2021 году медики получат автомобили скорой помощи класса С для оказания помощи пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Дети и молодежь активно вовлекаются в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения. Всего на реализацию регионального проекта заложено более 1 млн рублей.

