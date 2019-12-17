Региональный проект
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
Целью проекта является поддержка семей с детьми в Тюменской области. К 2024 году в регионе на одну женщину должно приходится 1,9 ребенка. Тюменские семьи станут более экономически самостоятельными. Система государственной поддержки семей при рождении и воспитании детей развивается. Создаются условия для качественной жизни граждан, имеющих детей.

Семьи получат денежную выплату уже при рождении первого ребенка. В регионе увеличивается количество циклов экстракорпорального оплодотворения. Родители, страдающие бесплодием, смогут осуществить эту процедуру по программе обязательного медицинского страхования. На региональный проект заложено более 1 млрд рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. Определены кураторы и администраторы в органах государственной власти.


Региональный проект
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Целью проекта является обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями в Тюменской области. В регионе повышается доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. На рынке труда повышается конкурентоспособность женщин и их профессиональная мобильность. Для них декрет больше не является приговором.

Во время отпуска по уходу за ребенком можно проходить различные обучающие курсы. В Тюменской области в муниципальных и частных детских садах создаются дополнительные места для детей в возрасте до трех лет. Создаются условия для развития частного образования. Родители дополнительно могут повысить свою компетенцию в специальных центрах. Всего на реализацию регионального проекта заложено более 2 млрд рублей.


Региональный проект
«Старшее поколение»
Целью проекта является увеличение в Тюменской области ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. К 2024 году будут созданы условия для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Для этого в Тюменской области проводится вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска. Диспансерное наблюдение проходят лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

Для жителей сельской местности старше 65 лет проводятся дополнительные скрининги. Создана единая система гериатрической службы. Для старшего поколения жителей Тюменской области организованы дополнительные образовательные курсы, в том числе, по повышению компьютерной грамотности. Развивается система «серебряного» добровольчества. Негосударственные организации привлекаются к рынку социальных услуг. Предпенсионеры получают дополнительное образование и навыки. На региональный проект заложено 2,9 млрд рублей.
Региональный проект
«Укрепление общественного здоровья»
Целью проекта является укрепление здоровья населения в Тюменской области. Документ лег в основу регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». С каждым годом количество тюменцев, ведущих здоровый образ жизни, увеличивается. Внедряются модели организации и функционирования центра общественного здоровья. В регионе развиваются муниципальные программы общественного здоровья. Поддержку получают корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. На реализацию регионального проекта заложено более 5 млн рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. Определены кураторы и администраторы в органах государственной власти.
Региональный проект
«Спорт — норма жизни»
Целью проекта является развитие спорта в Тюменской области. К 2024 году должна увеличится доля людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 59,1 %. На всех уровнях активизируется спортивно-массовая работа. Население вовлекают в подготовку и сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Развивается спортивная инфраструктура и пополняется резерв. Условия для занятий физической культурой и спортом должны получить все группы населения.

Спортивные учреждения получают новый инвентарь, а для резерва проводятся соревнования. Кадры отрасли физкультуры и спорта проходят курсы повышения квалификации. Строятся новые спортивные объекты. На региональный проект заложено более 1,6 млрд рублей. Он был запущен с января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.