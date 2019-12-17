Целью проекта является увеличение в Тюменской области ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. К 2024 году будут созданы условия для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Для этого в Тюменской области проводится вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска. Диспансерное наблюдение проходят лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.
Для жителей сельской местности старше 65 лет проводятся дополнительные скрининги. Создана единая система гериатрической службы. Для старшего поколения жителей Тюменской области организованы дополнительные образовательные курсы, в том числе, по повышению компьютерной грамотности. Развивается система «серебряного» добровольчества. Негосударственные организации привлекаются к рынку социальных услуг. Предпенсионеры получают дополнительное образование и навыки. На региональный проект заложено 2,9 млрд рублей.