Региональный проект

«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Целью проекта является обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями в Тюменской области. В регионе повышается доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. На рынке труда повышается конкурентоспособность женщин и их профессиональная мобильность. Для них декрет больше не является приговором.



Во время отпуска по уходу за ребенком можно проходить различные обучающие курсы. В Тюменской области в муниципальных и частных детских садах создаются дополнительные места для детей в возрасте до трех лет. Создаются условия для развития частного образования. Родители дополнительно могут повысить свою компетенцию в специальных центрах. Всего на реализацию регионального проекта заложено более 2 млрд рублей.





