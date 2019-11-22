Здоровье – это основа красоты и долголетия женщины. Именно, состояние здоровья определяет ее энергию, молодость, привлекательность и дает возможность вести полноценную жизнь.

Но не только физическое здоровье влияет на молодость и красоту. Очень важное значение имеет эмоциональное состояние женщины, которое в свою очередь зависит и от ее здоровья, и от отношений в семье, на работе.

Секреты здоровья женщины заключаются в ее отношении к самой себе. Научиться себя любить, ценить, беречь - первый шаг на пути к тому, чтобы стать более здоровым, счастливым и успешным человеком.

В проекте Нашего Города «Здоровье женщины» ведущие эксперты Тюмени расскажут о том, как сохранить здоровье, продлить молодость и физическую активность, и о том как стать красивой и уверенной в себе женщиной.



