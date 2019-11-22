Женское здоровье
Как справиться с сезонной депрессией?
Рассказываем, как легко и приятно победить плохое настроение и апатию, а заодно и восстановить свое здоровье
Тайские SPA-процедуры помогают сохранить здоровье тела и хорошее настроение.
Пройти программы в исполнении тайских мастеров Студии Thai Lotus – это отличный способ привести организм в тонус, снять нервное и физическое напряжение, справиться с бессонницей.
Как работают тайские методики SPA?
Активизируется кровоснабжение, в результате кожа становится эластичной и упругой.
Повышается тонус и эластичность мышечной ткани.
В зависимости от методики массирования, мышцы можно как расслабить, так и наоборот привести в тонус.
Согласно древневосточному учению, в теле человека есть десять главных линий жизненной энергии, которые проходят через все тело. Правильная техника воздействия на эти линии поможет поддержать баланс жизненной энергии тела и ума путем освобождения от блокировок и увеличение потока энергии по этим линиям.
В анатомическом смысле, нажимая на эти биологически активные точки, мастер стимулирует кровообращение, увеличивает чувствительность нервных окончаний, улучшает подвижность и гибкость тела, способствует расслаблению.
До конца ноября в Студии тайского SPA Thai Lotus действует скидка 40% на особые подарочные сертификаты – SPA-путешествия. В эти сертификаты вошли самые популярные программы Студии. Каждая из них подарит хорошее самочувствие, избавит от стресса и усталости. Обладатель SPA-путешествия может выбрать одну любую программу из включенных в сертификат.
SPA-программы Thai Lotus
Мини SPA-путешествие
(длительность 1 час)
SPA-путешествие
(длительность 1 час 30 минут)
Большое SPA-путешествие
(длительность 2 часа 30 минут)
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Thai Lotus
студия тайского массажа в Тюмени
+7 (3452) 55-55-33
ул. Малыгина, 86/1
ул. Комсомольская, 8
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