Как справиться с сезонной депрессией?

Согласно древневосточному учению, в теле человека есть десять главных линий жизненной энергии, которые проходят через все тело. Правильная техника воздействия на эти линии поможет поддержать баланс жизненной энергии тела и ума путем освобождения от блокировок и увеличение потока энергии по этим линиям.