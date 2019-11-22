Как справиться с сезонной депрессией?

Рассказываем, как легко и приятно победить плохое настроение и апатию, а заодно и восстановить свое здоровье
Тайские SPA-процедуры помогают сохранить здоровье тела и хорошее настроение. Пройти программы в исполнении тайских мастеров Студии Thai Lotus – это отличный способ привести организм в тонус, снять нервное и физическое напряжение, справиться с бессонницей.
Как работают тайские методики SPA?
Активизируется кровоснабжение, в результате кожа становится эластичной и упругой. Повышается тонус и эластичность мышечной ткани.
В зависимости от методики массирования, мышцы можно как расслабить, так и наоборот привести в тонус.
Согласно древневосточному учению, в теле человека есть десять главных линий жизненной энергии, которые проходят через все тело. Правильная техника воздействия на эти линии поможет поддержать баланс жизненной энергии тела и ума путем освобождения от блокировок и увеличение потока энергии по этим линиям.
В анатомическом смысле, нажимая на эти биологически активные точки, мастер стимулирует кровообращение, увеличивает чувствительность нервных окончаний, улучшает подвижность и гибкость тела, способствует расслаблению.
До конца ноября в Студии тайского SPA Thai Lotus действует скидка 40% на особые подарочные сертификаты – SPA-путешествия. В эти сертификаты вошли самые популярные программы Студии. Каждая из них подарит хорошее самочувствие, избавит от стресса и усталости. Обладатель SPA-путешествия может выбрать одну любую программу из включенных в сертификат.
SPA-программы Thai Lotus
Мини SPA-путешествие (длительность 1 час)
Традиционный Lotus - традиционная тайская методика с элементами пассивной йоги
Целебный Lotus - сочетание традиционных тайских методик и воздействия горячими травяными мешочками.
Нежный Lotus - нежная SPA-программа с аромамаслами.
SPA-путешествие (длительность 1 час 30 минут)
Тающий Lotus - программа с аромамаслами горящей свечи
Целебный Lotus - сочетание традиционных тайских методик и воздействия горячими травяными мешочками.
Традиционный Lotus - традиционная тайская методика с элементами пассивной йоги.
Нежный Lotus - нежная SPA-программа с аромамаслами.
Золотой Lotus - два мастера, 4 руки. Сочетание программ для уставших ног и шейно-воротниковой зоны с горячими мешочками
Большое SPA-путешествие (длительность 2 часа 30 минут)
Королевский Lotus - традиционная тайская йога-терапия, программа с аромамаслами и травяными мешочками.
Body SPA Lotus - тайская травяная сауна, пилинг всего тела, обертывание в термоодеяле и процедура с аромамаслами.
Нежный Lotus + Oмолаживающий Lotus - сочетание нежной программы с аромамаслами с уходом за лицом и зоной декольте.