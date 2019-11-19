Женское здоровье
Быть красивой - значит быть ухоженной
Бьюти - советы, которые помогут стать каждой женщине еще более привлекательной и стильной
Внешность влияет на психологическое внутреннее состояние – уверенность, самооценку и гармонию в душе.
Красивая и ухоженная женщина всегда притягивает взгляды и вызывает восхищение.
О том, как сохранить и подчеркнуть женскую красоту Нашему Городу рассказали специалисты салона красоты Evvi.
Основные правила ухода за собой
Секрет привлекательности на 90% зависит от ежедневной работы по уходу за собой и только на 10% от природных данных.
Волосы
Признак ухоженности - чистые, здоровые волосы аккуратно подстриженные и уложенные.
Уход за шевелюрой, вне зависимости от ее густоты, длины и цвета требует ежедневного внимания.
В домашних условиях для блеска волос и укрепления их корней полезно делать маски и обертывания, например, из отваров трав с добавлением пивных дрожжей, меда и любимого косметического масла.
В салоне красоты сделайте стильную стрижку и модное окрашивание. По мере возникновения проблем - пройдите курс восстанавливающих процедур или ухаживающие спа-комплексы, которые защитят ваши волосы от агрессивной среды, вернут блеск и здоровый вид.
Для мытья и укладки волос лучше всего использовать профессиональные средства, соответствующие вашему типу кожи головы и структуре локонов.
Лицо и шея
Идеальная кожа и сияющий цвет лица — идеал, к которому стремится каждая женщина.
Чтобы как можно дольше сохранить молодость и свежесть кожи лица и шеи необходимо тщательно выбирать косметические средства для домашнего ухода. Лучше всего, если это будет профессиональная линейка, которую вам подберет косметолог. Помните, что хороший дневной крем должен не только увлажнять и питать кожу, но и защищать ее UF- фильтрами.
Не забывайте, что ухаживая за лицом, нельзя забывать про кожу век, шеи и декольте. Для кожи век, кроме использования специальных кремов, можно использовать различные примочки и компрессы из отваров трав, чая, свежего огурца, картофеля - они помогут снять усталость глаз, осветлить кожу и снять отечность.
Для шеи и зоны декольте рекомендуется регулярно делать теплые обертывания или компрессы с косметическим маслом.
Самое главное в ежедневном уходе за кожей лица и шеи - очищение и гигиена. Тщательно смывайте макияж вечером. Для этой цели подойдут специальные гели, пенки, тоники.
Соблюдая основные правила по домашнему уходу за кожей лица и шеи и посещая, хотя бы иногда, грамотного косметолога - можно существенно продлить ей молодость.
Руки и ногти
Известно, что кожа на руках женщины стареет раньше, чем на других участках тела. Иногда кожа на руках предательски выдает возраст женщины с ухоженным и подтянутым лицом. Чтобы избежать подобной ситуации – берегите свои руки! Для всех домашних бытовых работ защищайте руки резиновыми перчатками. Во время зимних морозов и ветров используйте специальные защитные крема.
Кроме того, крема для рук должны стать постоянным вашим спутником. С глицерином - защитит от агрессивного воздействия воды и щелочных средств; с маслами, витаминами, с растительными экстрактами - будут питать и увлажнять.
Ухоженные руки - это еще и безупречный маникюр. И прежде всего - красивые, здоровые и ровные ногти, без обросшей кутикулы и заусениц. Маникюр вы можете сделать своими силами и средствами или обратиться за помощью в профессиональный салон красоты.
Балуйте свои ручки почаще! Если нет возможности часто ходить в салон, сделайте дома специальную ванночку для рук из теплого травяного отвара, косметического масла и меда. Подержите руки в ванночке минут 10, а затем обильно смажьте их кремом, втирая в кутикулу и сдвигая ее к самому основанию, наденьте латексные медицинские перчатки и походите так какое-то время. Результат вас обязательно порадует.
Тело
Уход за своим телом не только необходимая процедура, но и приятное занятие.
Для того чтобы тело было красивым, а его кожа и внешний вид были безупречными, нужно соблюдать несколько простых правил по уходу за телом:
  • следить за своим рационом, чтобы не набрать лишних килограммов и сохранить здоровье кожи;
  • держать тело в форме и в тонусе;
  • соблюдать гигиену, ежедневно принимая душ;
  • заботиться о своих ногах, беречь их от нагрузок, успокаивать их специальными гелями и кремами, следить за эстетичностью пяток и здоровьем стоп;
  • удалять лишние волосы по мере необходимости;
  • использовать ухаживающие средства.
Уход за кожей тела можно осуществлять дома и в салоне красоты. Это могут быть обертывания, моделирующий массаж, использование средств с антицеллюлитным эффектом, аппаратная косметология.
Образ жизни
В основе красоты и уверенности в себе, прежде всего, лежит внимательное отношение к своему здоровью.
Никакие походы в салоны красоты и дорогие косметические средства не смогут долго скрывать тусклый взгляд, увядшую кожу, секущиеся волосы, неприятный запах изо рта или постоянно усталый вид.
Поэтому важно соблюдать самые элементарные правила:
  • Вовремя ложиться спать и высыпаться. Ночной здоровый сон способствует полноценному расслаблению тела и отдыху всех систем организма. Кроме того, во время ночного сна вырабатываются гормоны, необходимые для идеальной работы всех жизненно важных органов.
  • Соблюдать водный баланс. Нашей коже необходимо постоянное увлажнение! Ежедневно выпивайте не менее полтора литра чистой воды. Это поможет стабильной работе пищеварительного тракта, лучшему обмену веществ, выведению шлаков из организма и сохранит упругость кожи.
  • Правильное рациональное питание. Питайтесь качественной, свежей и здоровой едой, которая обеспечит правильный обмен веществ, и усвоение микроэлементов и витаминов, а следовательно и красоту волос, здоровье зубов и ногтей.
  • Свежий воздух. Старайтесь не только бывать на свежем воздухе, но и больше двигаться. Мышечный тонус способствует жизненной энергии и повышает настроение, которое привлекает к себе все позитивное, в том числе удачу и успех.
Салонный уход
Доверьте свою красоту профессионалам
В салоне красоты можно не только привести свою внешность в порядок, но и поправить здоровье. Выбирайте центр с комплексным оказанием услуг, направленных на достижение эстетического результата, расслабление и оздоровление.
Эстетическая косметология
Профессиональный уход позволит избавиться от морщин, повысить тургор кожи, выровнять цвет лица, вылечить акне и скорректировать возрастные изменения.
Пилинги
Для глубокого очищения и восстановления кожи.
Пилинги помогают бороться с акне, сужают поры, выравнивают цвет и рельеф кожи, убирают морщины и пигментацию.
Профессиональная чистка лица
Комбинированный гигиенический уход за кожей - избавляет от "черных точек" и улучшает внешний вид. Регулярные чистки помогают справиться с сальным блеском кожи и с расширенными порами.
Массаж
Традиционный или аппаратный - восстанавливает упругость кожи, подтягивает контур и избавляет от морщин.
Аппаратная косметология
Комплексное решение проблем кожи лица и шеи: увлажнение, улучшение эластичности, тонизирование, устранение морщин и лимфодренажный эффект.
Эпиляция
Удаление нежелательных волос воском или шугарингом. После регулярных процедур рост волос значительно уменьшается, а те, что отрастают становятся более тонкими и менее заметными.
Уход за ресницами и бровями
Наращивание, ламинирование, окраска, татуаж - техники, которые способны преобразить каждую женщину.

Подбор средств для кожи лица, шеи и век
Профессиональная косметика работает на результат, а не на рекламные обещания.Только косметолог, основываясь на диагностике вашей кожи, может подобрать средства (крема, лосьоны, патчи) из профессиональной косметической серии для домашнего ухода.
Для домашнего ухода необходимо подобрать средства с учетом состояния кожи и возраста:
  • ежедневный уход за нормальной кожей;
  • косметика для повседневного ухода за проблемной или возрастной кожи;
  • лечебный уход.

Уход за телом для тонуса кожи и похудения
Классический и аппаратный массаж, бандажное обертывание снимают усталость, мышечное напряжение, заряжают энергией и эффективны в борьбе с лишним весом и целлюлитом:
  • улучшают кровоток, снижают объем подкожно-жировой клетчатки и уменьшают целлюлит;
  • лимфодренажный эффект;
  • способствуют расщеплению жировых отложений;
  • тонизируют мышцы и улучшают структуру кожных покровов.
    Благодаря салонным процедурам, можно добиться быстрого эффекта, если вам нужно, как можно скорее привести лицо и тело в порядок.
    Салон красоты — место, где вы можете расслабиться и отдохнуть.
    Снятие эмоционального напряжения и стресса благоприятно отразятся на самочувствии и внешнем виде.
    Добавьте изюминку в свой образ
    Часто даже небольшие перемены в образе улучшают настроение и придают чувство уверенности и собственной привлекательности.
    Волосы - магия женской привлекательности
    Современные салонные процедуры помогают не только сменить имидж, но и улучшить состояние волос. Профессиональный уход избавит от секущихся кончиков, восстановит структуру, остановит выпадение волос и активирует их рост.
    В салоне красоты вам всегда предложат индивидуальную программу ухода. По состоянию ваших волос или ногтей опытный мастер подберет комплекс процедур, направленный на устранение какой-либо проблемы или поддержания состояния.
    Ухоженные руки - визитная карточка женщины
    Маникюр должен дополнять женский образ и быть неотразимым. Важно то, что с красивым маникюром женщина чувствует себя более уверенно. Чтобы быть безупречной во всех смыслах стоит позаботиться о красоте своих рук и ногтей.
    Маникюр дополняет женский образ и придает уверенности.
    Но важно помнить, что ухоженные ручки – это не только шикарное и дорогое покрытие. Ногти и кожа рук должны быть здоровыми. Для этого ухаживать за руками нужно регулярно как в домашних условиях, так и в салоне.
    Если вы желаете отдохнуть душой и телом, побаловать себя салонными процедурами, улучшить свой внешний вид и самочувствие, запишитесь в салон красоты «EVVI».
    Салон EVVI
    Стильное и уютное место в центре города в доме ЖК Аристократ. Приятные цвета в интерьере и спокойная атмосфера помогут отдохнуть от повседневной суеты и получить удовольствие от процедур. А внимательные и профессиональные мастера позаботятся о вашем теле и волосах.
    Услуги
    • Мужской и женский парикмахерский зал. Детские стрижки. Восстановление, кератиновое выпрямление и наращивание волос. Любые виды окрашивания красителями немецкой фирмы Goldwell.
    • Ногтевой сервис – маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком, наращивание, всевозможные дизайны ногтей. Опытные мастера со стажем более 11 лет.
    • Косметология.
    • Массаж и обертывания для тела.
    Аппаратная косметология
    В салоне представлен уникальный аппарат из Южной Кореи Resolady. Он не только преобразит лицо и сделает силуэт стройным, но и снимет отечность, разгладит мелкие морщинки, даст оличный лифтинг-эффект и поможет избавиться от второго подбородка.
    Для хорошего эффекта понадобиться серия процедур вакуумного массажа и RF-лифтинга.
    Уже не за горами Новый год, а значит пора к нему готовиться. Спланируйте свое время так, чтобы успеть привести себя в порядок, а непосредственно перед торжеством сделать прическу и маникюр.
    Позвольте себе неповторимый образ и хорошее настроение!
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    Тел: +7 (3452) 29-02-27
    Адрес: г. Тюмень, ул. Самарская, д. 20
    пн-вс: 10:00 - 20:00