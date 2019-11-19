Быть красивой - значит быть ухоженной

Известно, что кожа на руках женщины стареет раньше, чем на других участках тела. Иногда кожа на руках предательски выдает возраст женщины с ухоженным и подтянутым лицом. Чтобы избежать подобной ситуации – берегите свои руки! Для всех домашних бытовых работ защищайте руки резиновыми перчатками. Во время зимних морозов и ветров используйте специальные защитные крема.

Кроме того, крема для рук должны стать постоянным вашим спутником. С глицерином - защитит от агрессивного воздействия воды и щелочных средств; с маслами, витаминами, с растительными экстрактами - будут питать и увлажнять.

Ухоженные руки - это еще и безупречный маникюр. И прежде всего - красивые, здоровые и ровные ногти, без обросшей кутикулы и заусениц. Маникюр вы можете сделать своими силами и средствами или обратиться за помощью в профессиональный салон красоты.

Балуйте свои ручки почаще! Если нет возможности часто ходить в салон, сделайте дома специальную ванночку для рук из теплого травяного отвара, косметического масла и меда. Подержите руки в ванночке минут 10, а затем обильно смажьте их кремом, втирая в кутикулу и сдвигая ее к самому основанию, наденьте латексные медицинские перчатки и походите так какое-то время. Результат вас обязательно порадует.