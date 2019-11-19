Быть красивой - значит быть ухоженной

Идеальная кожа и сияющий цвет лица — идеал, к которому стремится каждая женщина.
Чтобы как можно дольше сохранить молодость и свежесть кожи лица и шеи необходимо тщательно выбирать косметические средства для домашнего ухода. Лучше всего, если это будет профессиональная линейка, которую вам подберет косметолог. Помните, что хороший дневной крем должен не только увлажнять и питать кожу, но и защищать ее UF- фильтрами.
Не забывайте, что ухаживая за лицом, нельзя забывать про кожу век, шеи и декольте. Для кожи век, кроме использования специальных кремов, можно использовать различные примочки и компрессы из отваров трав, чая, свежего огурца, картофеля - они помогут снять усталость глаз, осветлить кожу и снять отечность.
Для шеи и зоны декольте рекомендуется регулярно делать теплые обертывания или компрессы с косметическим маслом.
Самое главное в ежедневном уходе за кожей лица и шеи - очищение и гигиена. Тщательно смывайте макияж вечером. Для этой цели подойдут специальные гели, пенки, тоники.
Соблюдая основные правила по домашнему уходу за кожей лица и шеи и посещая, хотя бы иногда, грамотного косметолога - можно существенно продлить ей молодость.