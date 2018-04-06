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Регионы СФО оказались наиболее несамостоятельными в принятии антивирусных решений. Губернаторы Сибири только тиражировали московский опыт, не проявляя инициативы. Но равноудаленность от Китая и Европы отсрочили проникновение вируса на территорию.
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Республика
Хакасия
Новосибирская
область
Красноярский
край
Красноярский край
1 место по СФО/5 место по РФ

Входит в пятерку лучших по готовности к отражению угрозы коронавируса. Однако в регионе не было организовано должного контроля за ростом цен. В Красноярском крае, по данным на 3 апреля, 25 человек заболели опасной инфекцией. Четверо уже поправились. Губернатор Александр Усс оказался в группе риска по коронавирусу — он летел из Москвы одним рейсом с зараженной женщиной.
Иркутская область
2 место по СФО/9 место по РФ

Входит в десятку лучших по принятым мерам против распространения коронавируса. Вовремя здесь ввели ограничения массовых мероприятия и оказали поддержку бизнесу. По состоянию на 3 апреля в Иркутской области заболели коронавирусом восемь человек. Врио губернатора Игорь Кобзев высказался о происходящем: "Сегодня мы все находимся перед лицом серьезной опасности. Коронавирус распространяется стремительно".
Омская область
3 место по СФО/12 место по РФ

Входит в число 15 лучших регионов страны по борьбе с коронавирусом. В числе первых Омская область заявила о поддержке бизнеса в сложных условиях пандемии. Здесь, по данным на 3 апреля, коронавирусом заразились девять человек. Губернатор Александр Бурков заменил главу министерства здравоохранения и продлил ограничительные меры до 12 апреля.
Республика Хакасия
4 место по СФО/30 место по РФ

Входит в число лучших регионов по отпору коронавирусу. В Хакасии быстро ввели режим повышенной готовности. Здесь долго не наблюдался дефицит медицинских масок. По состоянию на 3 апреля в Хакасии три человека заболели коронавирусом. С одним из заболевших контактировал глава региона Валентин Коновалов, ушедший на двухнедельный карантин.
Республика Тыва
5 место по СФО/66 место по РФ

Находится в группе отстающих исследования готовности противостоять пандемии. В Туве должным образом не была организована санитарная обработка транспорта. По данным на 3 апреля, в республике заболевших коронавирусом нет. Глава Шолбан Кара-оол посетил пост ДПС «Шивилиг», где санитарные бригады развернули работу по досмотру всех пассажиров, прибывающих в Туву.
Новосибирская область
6 место по СФО/67 место по РФ

Входит в число отстающих по принятым против коронавируса мерам. Не был обеспечен должный контроль за ростом цен на фоне паники населения. В Новосибирской области на 3 апреля зарегистрировано 10 случаев коронавируса. Двух человек удалось вылечить. Губернатор Андрей Травников с 6 апреля разрешил возобновить в регионе строительные работы.
Томская область
7 место по СФО/69 место по РФ

Является лучшим регионом из аутсайдеров исследования готовности противостоять коронавирусу. Одной из первых Томская область ограничила массовые мероприятия. По данным на 3 апреля, здесь заболели всего три человека, одного уже удалось вылечить. Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим полной самоизоляции до 15 апреля.
Алтайский край
8 место по СФО/70 место по РФ

Входит в группу аутсайдеров исследования по готовности к борьбе с пандемией. В регионе не были должным образом организованы поддержка бизнеса и контроль цен на социально значимые продукты. Местные бизнесмены попросили губернатора Алтайского края Виктора Томенко "не убивать экономику" ограничениями из-за мировой пандемии.
Республика Алтай
9 место по СФО/76 место по РФ

Аутсайдер исследования по предпринятым мерам против коронавируса. Региональная власть не обеспечила должной поддержки бизнесу и контроля за ростом цен. Отсутствие строгих карантинных мер в Республике Алтай объяснил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности: "Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера: в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж, там директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?"
Кемеровская область
10 место по СФО/79 место по РФ

Кузбасс входит в число аутсайдеров по готовности регионов к угрозе коронавируса. Не была организована должная поддержка бизнеса в период кризиса и контроль цен на продукты. В Кемеровской области, по данным на 3 апреля, зарегистрировано три случая коронавируса. Два человека выздоровели. Губернатор Сергей Цивилев заявил, что Кузбасс имеет необходимый запас тестов.