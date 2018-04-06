Нижегородская область

4 место по ПФО/19 место по РФ



Замыкает двадцатку лучших по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Здесь вовремя ввели контроль в аэропорту и на вокзалах, а также создали оперативный штаб. Губернатор Глеб Никитин утвердил систему контроля за жителями во время режима полной самоизоляции с помощью QR-кодов. Они необходимы для выхода из дома. "Это сервис. Это не какая-то обязаловка. Это инструмент комфортного подтверждения пребывания на улице. Ты указываешь цель покидания помещения, время покидания помещения, и на все это требуется буквально 20 секунд. Работа предусмотрена для всех категорий граждан, включая тех, у которых нет смартфона", - резюмировал Никитин.