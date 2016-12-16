Праздник к нам приходит: Тюмень новогодняя

Тюмень практически готова встречать Новый год: елки на площадях наряжены, фасады украшены, весь город переливается разноцветными огоньками гирлянд. Все это создает праздничное настроение – хочется есть мандарины и петь новогодние песни.
Наряднее всего, конечно, выглядит центр города, особенно Цветной бульвар, который в этом году будет центральной праздничной площадкой города.
В каком бы состоянии ни были те, кто будет отмечать праздник на Цветном бульваре, вопроса «А какой год наступил?» у них не возникнет.
Цифры меняют свет
Главное украшение Цветного бульвара – 28-метровая музыкальная елка. Она исполняет более 300 мелодий. Пока елка работает на 30% мощности звука, но во время праздничных гуляний, в том числе, 31 декабря, ее музыка будет слышна далеко за пределами бульвара. При хорошей погоде детей вокруг елки будет катать паровозик.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в праздничные дни можно будет прокатиться на колесе обозрения и на других аттракционах.
Все переливается огнями и на площади возле цирка
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Вся световая иллюминация – энергосберегающая. Используется светодиодный неон, который потребляет мало энергии. В 17.00 подсветка загорается и радует глаз всю ночь. специалист управы Калининского округа Вячеслав Карнаухов,
— Вячеслав Карнаухов, специалист управы Калининского округа
На Цветном бульваре полным ходом идет строительство ледового городка. Его торжественное открытие запланировано на 27 декабря. Известно, что тюменцы смогут прокатиться на трех горках, а для детских забав появится ледовая чаша. Цветной бульвар также украсят большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки изо льда.
Своя Снегурочка естьи у здания администрации города
А еще там нарядные елочки и светящиеся шары на деревьях.
У тюменских компаний была возможность внести свой вклад в украшение центра города – нарядить елку у администрации или установить световую фигуру на Цветном бульваре
Возле филармонии поселился ансамбль снеговиков. Один «играет» на гитаре, другой – на саксофоне, еще двое – на контрабасе и трубе. Сибирские морозы квартету не страшны: подсветка уже успела пройти испытание холодом и не погасла.
Живые ели и световой фонтан у здания правительства области особенно эффектно выглядят вечером.
У технопарка тюменцев встречает не только нарядная елка, но и герои любимых мультфильмов
Праздничное оформление, чтобы хотелось купить еще больше подарков. В торговых центрах уже новогодняя суета.
К праздникам готовы и в некоторых тюменских дворах
Чтобы увидеть еще больше новогодних чудес, достаточно прогуляться по городу.