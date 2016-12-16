Праздник к нам приходит: Тюмень новогодняя
Фото: Евгений Шаров

До Нового года осталось
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Тюмень практически готова встречать Новый год: елки на площадях наряжены, фасады украшены, весь город переливается разноцветными огоньками гирлянд. Все это создает праздничное настроение – хочется есть мандарины и петь новогодние песни.
Наряднее всего, конечно, выглядит центр города, особенно Цветной бульвар, который в этом году будет центральной праздничной площадкой города.
В каком бы состоянии ни были те, кто будет отмечать праздник на Цветном бульваре, вопроса «А какой год наступил?» у них не возникнет.
Цифры меняют свет
Главное украшение Цветного бульвара – 28-метровая музыкальная елка. Она исполняет более 300 мелодий. Пока елка работает на 30% мощности звука, но во время праздничных гуляний, в том числе, 31 декабря, ее музыка будет слышна далеко за пределами бульвара. При хорошей погоде детей вокруг елки будет катать паровозик.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в праздничные дни можно будет прокатиться на колесе обозрения и на других аттракционах.
Все переливается огнями и на площади возле цирка
Вся световая иллюминация – энергосберегающая. Используется светодиодный неон, который потребляет мало энергии. В 17.00 подсветка загорается и радует глаз всю ночь. специалист управы Калининского округа Вячеслав Карнаухов,
Вячеслав Карнаухов, специалист управы Калининского округа
На Цветном бульваре полным ходом идет строительство ледового городка. Его торжественное открытие запланировано на 27 декабря. Известно, что тюменцы смогут прокатиться на трех горках, а для детских забав появится ледовая чаша. Цветной бульвар также украсят большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки изо льда.
Своя Снегурочка естьи у здания администрации города
А еще там нарядные елочки и светящиеся шары на деревьях.
У тюменских компаний была возможность внести свой вклад в украшение центра города – нарядить елку у администрации или установить световую фигуру на Цветном бульваре
Возле филармонии поселился ансамбль снеговиков. Один «играет» на гитаре, другой – на саксофоне, еще двое – на контрабасе и трубе. Сибирские морозы квартету не страшны: подсветка уже успела пройти испытание холодом и не погасла.
Живые ели и световой фонтан у здания правительства области особенно эффектно выглядят вечером.
У технопарка тюменцев встречает не только нарядная елка, но и герои любимых мультфильмов
Праздничное оформление, чтобы хотелось купить еще больше подарков. В торговых центрах уже новогодняя суета.
К праздникам готовы и в некоторых тюменских дворах
Чтобы увидеть еще больше новогодних чудес, достаточно прогуляться по городу.
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