Людей без определенного места жительства или попросту бомжей тюменцы регулярно встречают на улицах города. Кто-то им дает милостыню, кто-то проходит мимо и делает вид, что их не существует. Одни брезгливо поморщатся при виде человека в лохмотьях, устроившего беззаботный пикник из того, что нашлось в мусорке, другие позавидуют этому умению даже в такой ситуации получать удовольствие от жизни.

