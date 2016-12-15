Людей без определенного места жительства или попросту бомжей тюменцы регулярно встречают на улицах города. Кто-то им дает милостыню, кто-то проходит мимо и делает вид, что их не существует. Одни брезгливо поморщатся при виде человека в лохмотьях, устроившего беззаботный пикник из того, что нашлось в мусорке, другие позавидуют этому умению даже в такой ситуации получать удовольствие от жизни.
Обед в Славянском сквере. На термометре +32.
"Люди добрые, помогите Христа ради!". Прислушался и потом добавил: "Сволочи".
Бомж на Семакова.
ПЕРЕКУР НА ПУТЕПРОВОДЕ.
Где обитают эти маргиналы? Часто местом жительства для бездомного становятся колодцы теплотрассы, люки, подвалы и чердаки. Некоторые из бомжей оккупируют заброшенные дома и умудряются обустроить там вполне сносный быт.
Образцово-показательный бомжатник на Смоленской. Все чисто, аккуратно. Занавесочки, постеры на стенах. Больше таких бомжатников я не встречал.
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Правит бригадир железной рукой. Не хочешь мыть пол - на тебе в грызло. Пинок под зад - и чтоб тебя больше тут не было. Рука у бригадира тяжелая. Сам не пьет и другим не дает.
Чаще жилище бомжей выглядит так. Бомжатник на Первомайской, хлебосольный стол.
Летом многие тюменские бездомные живут на свежем воздухе.
Летняя резиденция тюменского бомжа на пустыре за "Гудвином".
Романтический бомжатник в центре города. Кухня.
Романтический бомжатник в центре города. Гостиная.
Летняя резиденция на Волгоградской.
Не секрет, что бомжи доставляют немало неприятностей сотрудникам спецслужб. Обитатели колодцев, коллекторов и подвалов, желая погреться, устраивают пожары или умудряются обвариться кипятком. Кроме того, тюменские люмпены периодически совершают преступления различной тяжести. Так, нередко посиделки бомжей заканчиваются убийством. Полиция регулярно проводит операцию «Бомж» - по ее итогам удается не только как-то подсчитать маргиналов и поставить их на дактилоучет, но и разыскать пропавших без вести людей и даже опасных преступников.
Начальник, у нас тут порядок. Мы даже пол подмели. А что дом по весне горел, это не мы. Он с крыши загорелся.
Бомжатник на Кирова.
БОМЖАТНИК НА САККО. БОМЖ ВАЛЕРА ДЕЛАЕТ НОГИ.
А я тут ничего, я только сплю. А все обгадили эти двое с первого этажа.