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2024
Для тюменских школьников открыли десятки тысяч бесплатных мест в секциях
В Тюмени в новом учебном году в спортивных школах и центрах дополнительного образования для детей открыли более 42 тысяч бюджетных мест. Об этом сообщили в администрации города.
6 сентября, 06:31
Тюменских школьников научат выявлять фейки
В новом учебном году юным тюменцам будут преподавать основы безопасности и защиты родины и труд, а также «Семьеведение». Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.
16 августа, 05:39
Власти рассказали, будет ли продлен дистант в школах Тюмени
Продление дистанта в тюменских школах обсудили в департаменте образования. Как выяснилось, родители детей все чаще интересуются этим вопросом.
9 февраля, 13:52
2023
В Тюменской области начали объявлять актировки
В Ишиме сегодня отменили уроки для школьников с первого по четвёртый класс, поскольку с утра столбики термометров опустились до - 26 градусов. Об этом сообщили в администрации города.
16 февраля 2023, 03:31

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