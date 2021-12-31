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Встречаем Новый год - 2022
Как и с кем встречают тюменцы Новый год. Рассказываем о местах, подарках и новогоднем настроении.
Расписание и места празднования. Репортажи с мест. Рейтинги и подздравления.
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В Тюмени со 2 по 10 января будет работать мобильная резиденция Деда Мороза
1 января, 12:23
Тюмень после встречи нового 2022 года: пустынные улицы и Дед Мороз за рулём
1 января, 11:54
Декабрь 2021
Поздравляем наших читателей с новым 2022 годом
31 декабря 2021, 19:59
Губернатор поздравил с Новым годом жителей Тюменской области
31 декабря 2021, 11:40
В Тюмени Снегурочка подарила 7-летней школьнице на Новый год планшет
30 декабря 2021, 12:50
ГИБДД поделилась режимом работы в новогодние каникулы
30 декабря 2021, 11:05
Руслан Кухарук и Дед Мороз торжественно открыли каток на набережной Туры в Тюмени
30 декабря 2021, 10:56
На тюменском ж/д-вокзале будут крутить «Один дома» и «Иронию судьбы»
30 декабря 2021, 06:40
ТОП-5 новогодних горок в Тюмени: как развлечься в каникулы
29 декабря 2021, 18:15
«Трезвые и пунктуальные»: сколько стоят услуги вакцинированных Дедов Морозов
27 декабря 2021, 17:34
В Тюмени прошел предпоказ фильма «Ёлки-8»: рецензия и откровения сценариста
14 декабря 2021, 15:16
Катки, горки, термы: подробнее о новогоднем отдыхе в Тюмени
10 декабря 2021, 18:19