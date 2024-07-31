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Владислав Московских

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2024
Высокопоставленным тюменским силовикам прочат скорую отставку
В тюменских силовых структурах в этом году могут произойти кадровые перестановки. Свои должности покинут руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских.
31 июля, 04:25
2023
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 2023, 04:44
Спецпроект
Топ-100 влиятельных людей Тюменской области 2022
"Наш город" собрал коллегию экспертов и составил рейтинг самых авторитетных чиновников, силовиков, депутатов, бизнесменов и общественников Тюменской области.

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