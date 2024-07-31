Высокопоставленным тюменским силовикам прочат скорую отставку

В тюменских силовых структурах в этом году могут произойти кадровые перестановки. Свои должности покинут руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских.