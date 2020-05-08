Каждый может записать на видео или прислать текст поздравления всем, кто приближал Великую Победу, ковал ее в тылу, восстанавливал хозяйство после войны, поднимал экономику и промышленность Советского союза. Мы разместим поздравления на страницах нашего портала и презентуем ветеранам.