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Великой Победе — Ура!

В год празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне портал «Наш город» запустил акцию «Великой Победе — Ура!». На страницах nashgorod.ru и в социальных сетях мы размещаем поздравления простых тюменцев ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и ветеранам труда.

Каждый может записать на видео или прислать текст поздравления всем, кто приближал Великую Победу, ковал ее в тылу, восстанавливал хозяйство после войны, поднимал экономику и промышленность Советского союза. Мы разместим поздравления на страницах нашего портала и презентуем ветеранам.

Каждый из нас может отдать дань уважения ныне здравствующим ветеранам, почтить память павших, ощутить себя наследниками страны победителей.

Мы наладили контакт с Советами ветеранов Тюменской области, Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального административных округов, Областным геронтологическим центром и общественными волонтерскими организациями и открыты к сотрудничеству.

Если вы руководитель предприятия, меценат или неравнодушный человек и хотите помочь ветеранам, но не знаете, как это делать, напишите нам, мы расскажем.

Наши контакты:

+79199513880

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8 мая 2020
Педагоги и воспитанники Центра инвалидов и сирот «Творчество» поздравляют ветеранов
8 мая 2020, 19:56
Тюменец Евгений Акулич поздравляет с Днем Победы
8 мая 2020, 17:38
Участники вокального шоу «Бордо» поздравили ветеранов с Днем Победы
8 мая 2020, 14:24
Музыканты из Тюмени, Екатеринбурга и Москвы поздравляют с 9 мая
8 мая 2020, 11:07
7 мая 2020
Тюменский ансамбль «Раздолье» записал поздравление к 9 мая
7 мая 2020, 14:19
5 мая 2020
Студенты Тюменского государственного института культуры спели для ветеранов
5 мая 2020, 15:46
Тюменки Елена Надеина и Юлия Варламова записали поздравление к 9 мая
5 мая 2020, 14:41
2 мая 2020
Группа «Ассорти» записала песню и поздравление ветеранам к 75-летию Великой Победы
2 мая 2020, 14:15
Стартовала акция «Великой Победе — ура!»
2 мая 2020, 13:13