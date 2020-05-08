Каждый может записать на видео или прислать текст поздравления всем, кто приближал Великую Победу, ковал ее в тылу, восстанавливал хозяйство после войны, поднимал экономику и промышленность Советского союза. Мы разместим поздравления на страницах нашего портала и презентуем ветеранам.
Каждый из нас может отдать дань уважения ныне здравствующим ветеранам, почтить память павших, ощутить себя наследниками страны победителей.
Мы наладили контакт с Советами ветеранов Тюменской области, Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального административных округов, Областным геронтологическим центром и общественными волонтерскими организациями и открыты к сотрудничеству.
Если вы руководитель предприятия, меценат или неравнодушный человек и хотите помочь ветеранам, но не знаете, как это делать, напишите нам, мы расскажем.
Наши контакты:
+79199513880