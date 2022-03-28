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Главные события дня в Тюмени.
Что произошло сегодня в Тюмени и ее окрестностях.
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Март
В Тюмени рассказали о Захарове, в суд ушло дело бизнесмена, массово оформляют ипотеку
28 марта, 22:56
В Тюмени выросло количество изнасилований, принят закон «О тишине», погибла женщина
24 марта, 21:48
В Тюмени прекращено дело по пыткам, слили базу данных, Nestlé приостановила работу
23 марта, 20:44
В Тюмени угнали авто, выросли цены на ремонт машин, в ДТП пострадали трое человек
22 марта, 23:42
Задержан директор филиала «Россети» в Тюмени, закрылся Mango, YIT заморозили проекты
4 марта, 21:08
В Тюмени наложили санкции на политиков, послушник избил собаку, закрыли H&M
3 марта, 22:10
Февраль
Важное за день: в Тюмени усилят меры против терактов, родители срочников переживают
25 февраля, 22:03
Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил тюменцев с Днём защитника Отечества
23 февраля, 10:19