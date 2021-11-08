Вакцинация от коронавируса в Тюменской области

По последним данным, в регионе вакцинировались от ковида чуть более 326 000 человек, что составляет 21,12% от всего населения области. Записаться на прививку можно тремя способами: через «Госуслуги»; по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства; по номеру горячей линии по вопросам коронавируса — 122. Если на ближайшее время нет записи, то желающего вакцинироваться поставят в лист ожидания.