Вакцинация от коронавируса в Тюменской области

С начала 2021 году в России началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. В январе одновременно со всей страной в Тюменскую область стали поступать первые партии препарата «Спутник V» (Гам Ковид Вак). На сегодняшний день получить прививку от коронавируса можно буквально в каждой поликлинике и больнице области. Кроме того, процедуру иммунизации можно пройти и во временных прививочных пунктах, размещенных в крупных торгово-развлекательных центрах Тюмени.
По последним данным, в регионе вакцинировались от ковида чуть более 326 000 человек, что составляет 21,12% от всего населения области. Записаться на прививку можно тремя способами: через «Госуслуги»; по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства; по номеру горячей линии по вопросам коронавируса — 122. Если на ближайшее время нет записи, то желающего вакцинироваться поставят в лист ожидания.
Тюменцы могут самостоятельно выбрать вакцину от коронавируса из трёх, имеющихся в поликлиниках:
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