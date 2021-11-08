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Вакцинация от коронавируса в Тюменской области

Последние новости о вакцинации против коронавируса в Тюмени. Вакцинация от коронавируса в Тюмени новости на сегодня.

С начала 2021 году в России началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. В январе одновременно со всей страной в Тюменскую область стали поступать первые партии препарата «Спутник V» (Гам Ковид Вак). На сегодняшний день получить прививку от коронавируса можно буквально в каждой поликлинике и больнице области. Кроме того, процедуру иммунизации можно пройти и во временных прививочных пунктах, размещенных в крупных торгово-развлекательных центрах Тюмени.

По последним данным, в регионе вакцинировались от ковида чуть более 326 000 человек, что составляет 21,12% от всего населения области. Записаться на прививку можно тремя способами: через «Госуслуги»; по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства; по номеру горячей линии по вопросам коронавируса — 122. Если на ближайшее время нет записи, то желающего вакцинироваться поставят в лист ожидания.

Тюменцы могут самостоятельно выбрать вакцину от коронавируса из трёх, имеющихся в поликлиниках:

  • «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»);
  • «ЭпиВакКорона» (Вектор);
  • «Ковивак» (центр им. Чумакова).

Сетевое издание НашГород ведет подборку актуальных новостей о процессе вакцинации в Тюменской области и России. По ссылкам ниже можно найти любую подробную информацию, касающуюся прививок от COVID-19: сколько всего поступило доз вакцины в Тюмень и районы области, количество вакцинировавшихся по периодам, комментарии и мнения учёных и экспертов теме вакцинации, а также отзывы тех, кто уже привился.

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2022
В Тюмени за сутки 110 человек заболели коронавирусом
В регионе все еще функционирует оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По данным его специалистов, ха минувшие 24 часа в регионе было выявлено 110 человек с положительными тестами на COVID-19.
6 ноября, 18:49
2021
В Тюмени с 8 ноября при посещении общественных мест нужен QR-код
8 ноября 2021, 06:05
41 ребенок заболел коронавирусом за сутки в Тюменской области
7 ноября 2021, 17:30
В Тюменской области за сутки подтвердили смерть еще 9 человек с ковидом
4 ноября 2021, 14:59
2 108 человек умерли от коронавируса в Тюменской области за 10 месяцев 2021 года
2 ноября 2021, 18:22
Репортаж с вакцинации: есть ли очереди в тюменских поликлиниках
30 октября 2021, 13:34
Александр Моор объявил локдаун с 30 октября по 7 ноября
26 октября 2021, 13:09
В Тюменской области за сутки от COVID-19 скончалось 12 человек
23 октября 2021, 14:49
Локдаун или нерабочие выходные: эксперт рассказал, чего ждать тюменскому бизнесу
20 октября 2021, 17:06
Пункты вакцинации от коронавируса в Тюмени: куда и как записаться на прививку
20 июля 2021, 09:31
Тюменского производителя мороженого раскритиковали из-за акции у пункта вакцинации
18 июля 2021, 17:21
Вакцинированные тюменцы смогут получить бесплатное мороженое
17 июля 2021, 18:51
Тюменцы смогут поставить прививку от COVID-19 в ЦУМе
10 июля 2021, 18:42
Элиссан Шандалович: В день вакцинации от COVID-19 желательно отдохнуть
9 июля 2021, 21:02
Легко ли уколоться? Проверяем доступность вакцинации в тюменских поликлиниках
8 июля 2021, 18:57
В Тюмени могут повысить планку вакцинации граждан до 80 процентов
7 июля 2021, 16:14