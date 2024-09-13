Турагентство

Скандальная турфирма из Екатеринбурга обманула тюменку с путевкой в Турцию

Скандальное разоблачение: туристка из Тюмени столкнулась с турфирмой-мошенником и теперь бьется за возврат денег за отмененный тур. Какие проблемы возникли и какие шаги предпринимает пострадавшая?