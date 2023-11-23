nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Светофор с кнопкой

Выбрать дату
Ноябрь 2023
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
23 ноября 2023, 07:27
Март 2023
«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей
31 марта 2023, 12:15
Декабрь 2022
19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры
19 декабря 2022, 03:23
Ноябрь 2022
Тюмнецы жалуются на большие пробки и заторы в центре города
В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба на работу светофоров в центре города, из-за которых создаются пробки и заторы.
29 ноября 2022, 15:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика