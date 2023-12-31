Семейный спорт

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19 ноября 2022
Тюменский специалист по адаптивной физкультуре выступил на всероссийском конкурсе
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и спорту тюменского областного реабилитационного центра «Родник» Юлия Васильева рассказала об особых занятиях по плаванию.
19 ноября 2022, 15:52
18 ноября 2022
В Тюменскую область съедутся биатлонисты со всей страны
В «Жемчужине Сибири» в воскресенье пройдут всероссийские старты. Гонка начнется в 13:10, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
18 ноября 2022, 09:04

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