Семейный спорт

Тюменский специалист по адаптивной физкультуре выступил на всероссийском конкурсе

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и спорту тюменского областного реабилитационного центра «Родник» Юлия Васильева рассказала об особых занятиях по плаванию.