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Брусника и Банк ДОМ.РФ запустили онлайн-ипотеку
23 января, 06:25
2023
«Так не каждый год!». На жалобы жителей Тобольска откликнулись транспортные прокуроры
Уральская транспортная прокуратура организовала выездную проверку в Тобольске из-за прекращения работы парома через реку Иртыш. На месте организовали мобильную приёмную, параллельно проводятся надзорные мероприятия.
28 ноября 2023, 15:44
На строительной площадке погиб тюменец
В областной столице 14 февраля на стройке произошла трагедия. По данным 72.ру, днём погиб рабочий. В ситуации сейчас разбираются сотрудники регионального ГИТ, строитель мог сорваться с высоты. Все причины инцидента устанавливаются.
14 февраля 2023, 13:00
2022
Скандал. Отказали в лечении
Жительнице Тобольска, обратившейся в больницу с острой зубной болью, врачи отказали в помощи. Свои действия они пояснили тем, что у них закончился рабочий день.
5 ноября 2022, 11:32

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