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Противопожарная безопасность

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2024
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в три раза. Опять пожары?
В настоящее время в областной столице концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе превышает в 3,2 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение.
17 июня, 04:10
2023
В Тюменской области пожароопасный сезон начнется в начале апреля
28 марта 2023, 07:23
2022
В Новый год тюменцы будут в безопасности
Более двухсот специалистов МЧС проследят за безопасностью горожан с 30 декабря до 9 января, сообщает пресс-служба ведомства.
31 декабря 2022, 03:42

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