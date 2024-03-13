Николай II

Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре

В Тюменской области снимут полнометражный фильм о жизни последнего русского императора Николая II. Как рассказала глава департамента культуры региона Елена Майер на на пресс-конференции, съемки начнутся 23 марта.