Миллионник

В ближайшие годы Тюмень не станет городом-миллионником

Такой прогноз дали тюменские власти. Согласно прогнозу социально-экономического развития, к 2027 году численность населения областной столицы достигнет 882 тысячи человек. В настоящее время в городе проживают 861 тысяча.