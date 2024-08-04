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Миллионник

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Август
В ближайшие годы Тюмень не станет городом-миллионником
Такой прогноз дали тюменские власти. Согласно прогнозу социально-экономического развития, к 2027 году численность населения областной столицы достигнет 882 тысячи человек. В настоящее время в городе проживают 861 тысяча.
4 августа, 04:11
Декабрь 2023
«Прет, как подорванная». Наталья Зубаревич о планах Тюмени стать городом-миллионником
Профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала, за счет чего мечтающая стать городом-миллионником Тюмень хочет добиться заветной цифры.
8 декабря 2023, 12:43

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