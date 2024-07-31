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Лотерейный клуб

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2024
Тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов
Тюменская семья, выигравшая в лотерею один миллиард рублей, получила только 850 миллионов. Остальные 150 им уже не светят.
31 июля, 11:08
«Деньги их испортили»: тюменцы осудили уехавших из страны лотерейных миллиардеров
26 февраля, 10:46
2023
Тюменка выиграла миллион рублей в моментальной лотерее
Стелла Павлова работает в магазине, где продаются лотерейные билеты. В «Столото» уверяют, что она сама решила купить 3 билета и последний из них оказался выигрышным.
15 мая 2023, 06:54

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