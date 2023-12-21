Глава региона

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Декабрь 2023
Более 100 детей сняли с поезда «Тюмень-Адлер» и отправили в больницу в Саратове
20 декабря 2023, 23:04
Январь 2023
Тюменские власти выделят из городского бюджета средства на питание школьников
Руслан Кухарук подписал постановление о повышении расходов на питание учащихся школ. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
31 января 2023, 02:21
В Тюмени увеличилось количество платных парковок
31 января 2023, 02:10
Декабрь 2022
«Мы не отделяем свою жизнь от жизни страны»: А. Моор поздравил тюменцев с Новым годом
31 декабря 2022, 15:18

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