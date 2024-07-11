Генеральный план

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Городские власти хотят снести тюменский автовокзал
Тюменские власти планируют перенести к 2040 году городской автовокзал с улицы Пермякова в Южную часть областной столицы. Данная мера будет реализована с целью удовлетворения изменяющихся потребностей в обслуживании внешним пассажирским транспортом.
11 июля, 03:54
«Дураков на 100 лет припасено»: новость о сносе здания автовокзала разозлила тюменцев
Планы тюменских властей по сносу здания автовокзала, расположенного по улице Пермякова, вызвали волну негодования у жителей областной столицы.
21 февраля, 06:19
2023
Вторую объездную в Тюмени построят к 2040 году
Второе транспортное кольцо в Тюмени построят к 2040 году. Такие данные указаны в Генеральном плане города, опубликованном на сайте администрации.
20 июля 2023, 06:28
2022
Наказали инженера, ошибившегося в расчетах
1 ноября 2022, 07:18

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