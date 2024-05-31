Федеральные законы

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Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
2023
Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев
31 октября 2023, 04:45
В Тюменской области продают поддельные разрешения на работу в такси
В тюменских социальных сетях начали публиковать объявления по продаже поддельных разрешений для работы в такси. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
26 августа 2023, 11:34
2022
«Может легализовать?»: тюменские депутаты обсудили интерес горожан к самогоноварению
20 октября 2022, 06:56

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