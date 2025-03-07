Женщина погибла в страшном ДТП на тюменской трассе

Posted 7 марта, 05:09
Published 7 марта, 05:09
Modified 7 марта, 05:11
Updated 7 марта, 05:11
ДТП произошло на 107-м км автодороги. Водитель иномарки «Тойота Авенсис» слишком разогнался и врезался в попутный автобус. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на стоящую у обочины фуру с полуприцепом.
«В „Тойоте“ ехала семья из Тобольска. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка автомобиля. Ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение. Водитель „Тойоты“ не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
Больше никто не пострадал; автобус ехал без пассажиров. Сотрудники ГАИ работают на месте ДТП, территорию огородили. Движение в сторону Тюмени частично затруднено, осуществляется по одной полосе.
Прокуратура начала проверку инцидента и взяла на контроль установление обстоятельств и причин аварии, сообщили в ведомстве.
В результате массового ДТП на автодороге Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе семь человек получили травмы. Трех отпустили лечиться амбулаторно, а четырем потребовалось лечение в стационаре. Среди пострадавших двое детей.