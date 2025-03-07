Женщина погибла в страшном ДТП на тюменской трассе

Сюжет ДТП

Один человек погиб, один пострадал в массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В Ярковском районе столкнулись легковой автомобиль, автобус и грузовик. Автомобили в сторону Тюмени пропускают по одной полосе.