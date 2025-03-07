В Тюмени в пятницу будет холодно и пасмурно

В Тобольске 7 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем ожидается до -10…-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до -18…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.