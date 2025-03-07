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Posted 7 марта, 01:13

Published 7 марта, 01:13

Modified 7 марта, 01:13

Updated 7 марта, 01:13

В Тюмени в пятницу будет холодно и пасмурно

В Тюмени в пятницу будет холодно и пасмурно

7 марта 2025, 01:13
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области сегодня, 7 марта. Дневная температура воздуха составит -3…-8, ночью термометры покажут -9…-14, местами ожидается до -19.

В Тюмени 7 марта ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -12…-7, ночью температура воздуха составит -14…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:15 закат в 18:22, продолжительность дня 11 часов 7 минут.

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В Тобольске 7 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем ожидается до -10…-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до -18…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 18:10 продолжительность дня 11 часов 5 минут.

В Ишиме 7 марта метеорологи обещают пасмурную погода, снег в первой половине дня. Дневная температура воздуха составит -10….-7, ночью ожидается до -15…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:58 закат в 18:07 продолжительность дня 11 часов 9 минут.

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