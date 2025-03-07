В Тюмени в пятницу будет холодно и пасмурно

Posted 7 марта, 01:13
Published 7 марта, 01:13
Modified 7 марта, 01:13
Updated 7 марта, 01:13
В Тюмени 7 марта ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -12…-7, ночью температура воздуха составит -14…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:15 закат в 18:22, продолжительность дня 11 часов 7 минут.
В Тобольске 7 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем ожидается до -10…-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до -18…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 18:10 продолжительность дня 11 часов 5 минут.
В Ишиме 7 марта метеорологи обещают пасмурную погода, снег в первой половине дня. Дневная температура воздуха составит -10….-7, ночью ожидается до -15…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 6:58 закат в 18:07 продолжительность дня 11 часов 9 минут.