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Posted 7 марта, 03:59

Published 7 марта, 03:59

Modified 7 марта, 04:01

Updated 7 марта, 04:01

В овощах на прилавках в Тюменской области нашли нитраты

В овощах на прилавках в Тюменской области нашли нитраты

7 марта 2025, 03:59
Фото: 1MI.
Роспотребнадзор нашел нитраты в овощах на прилавках магазинов в Тюменской области. Фрукты и овощи также проверили на ГМО и радиацию.

В 2024 году специалисты ведомства исследовали 898 проб плодоовощной продукции. В 15 пробах нашла повышенное содержание нитратов, а это 1,7% от всей проверенной продукции. В каждом случае Роспотребнадзор принял меры, чтобы такие небезопасные продукты не попали к покупателям: овощи и фрукты сняли с реализации.

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«Проб плодоовощной продукции, не соответствующих нормативным требованиям по паразитологическим, микробиологическим, радиологическим показателям и содержанию ГМО в течении 2024 года не установлено», — рассказали в областном управлении ведомства.

Ранее компания «Прованс» отказалась от планов открыть предприятие в Москве из-за высокой ключевой ставки. Самая большая площадка «Прованса» работает в Тюмени, еще две находятся в Саратове и Ростове-на-Дону. В планах открыть еще две производственные точки, но пока их отложили.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Овощи#Роспотребнадзор#Продукты#Проверки
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