В овощах на прилавках в Тюменской области нашли нитраты

В 2024 году специалисты ведомства исследовали 898 проб плодоовощной продукции. В 15 пробах нашла повышенное содержание нитратов, а это 1,7% от всей проверенной продукции. В каждом случае Роспотребнадзор принял меры, чтобы такие небезопасные продукты не попали к покупателям: овощи и фрукты сняли с реализации.