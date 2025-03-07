В овощах на прилавках в Тюменской области нашли нитраты

Posted 7 марта, 03:59
Published 7 марта, 03:59
Modified 7 марта, 04:01
Updated 7 марта, 04:01
В 2024 году специалисты ведомства исследовали 898 проб плодоовощной продукции. В 15 пробах нашла повышенное содержание нитратов, а это 1,7% от всей проверенной продукции. В каждом случае Роспотребнадзор принял меры, чтобы такие небезопасные продукты не попали к покупателям: овощи и фрукты сняли с реализации.
«Проб плодоовощной продукции, не соответствующих нормативным требованиям по паразитологическим, микробиологическим, радиологическим показателям и содержанию ГМО в течении 2024 года не установлено», — рассказали в областном управлении ведомства.
Ранее компания «Прованс» отказалась от планов открыть предприятие в Москве из-за высокой ключевой ставки. Самая большая площадка «Прованса» работает в Тюмени, еще две находятся в Саратове и Ростове-на-Дону. В планах открыть еще две производственные точки, но пока их отложили.